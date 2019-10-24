В Китае кофейня для собак предложила хозяевам перекрасить питомцев в панд

В Китае кофейня для питомцев, расположенная в городе Чэнду, начала предлагать посетителям новую услугу. Здесь теперь можно перекрасить свою собаку в панду.

Стоимость превращения - 1500 юаней (около 212 долларов), пишет газета Chengdu business newspaper. Первыми имидж изменили шесть собак породы чау-чау - постоянные посетители кофейни. Здесь их очень любят и называют "пандособаками", пишет РИА Новости.

Отмечается, что в заведении есть специальный сотрудник, который может провести окрашивание. При этом, издание подчеркивает, что красить питомцев не рекомендуется - подобная процедура может нанести вред шерсти и коже.