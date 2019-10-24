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24.10.2019 13:11
Рубрика: Власть

В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина

Текст: Кира Латухина
О преемнике президента Владимира Путина в Кремле не думают, а занимаются напряженной работой. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы постоянно думает про преемника. - Поэтому сейчас об этом никто не думает, и все занимаются напряженной работой".

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На вопрос о том, рассматривает ли глава государства для себя предельный возраст для деятельности на этом посту, Песков напомнил, что "работа президента у нас регламентируется Конституцией". Журналист настаивал, спросив, есть ли у Путина видение на этот счет, на что получил ответ, что "видение у него заключается в следовании Конституции". "Вы прекрасно знаете статьи Основного закона, нет надобности напоминать их", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента
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