В Мордовии сохранят господдержку национальных изданий

В Мордовии сохранят национальные издания на мокшанском и эрзянском языках. Только в этом году на поддержку национальных СМИ и литературы в республике выделено 45 миллионов рублей. Всего же за последние пять лет объем финансирования на эти цели превысил 257 миллионов рублей.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков, выступая на VII съезде Межрегиональной общественной организации мордовского народа. На форум, открывшийся сегодня в Саранске, съехались представители мордовской диаспоры из 33 регионов РФ - от Приморья до Калининграда, от Мурманска до Крыма.

Говоря о проблеме сохранения мордовских языков, лидер региона заверил, что господдержка национальных изданий по-прежнему значится в числе приоритетов для республиканской власти. За последние пять лет в Мордовии издано около 80 книг об истории и традициях мордовского народа, произведений классиков художественной литературы и энциклопедических изданий. Выходят журналы на эрзянском и мокшанском языках, в том числе - детские.

- В преддверии съезда отдельные товарищи решили половить рыбу в мутной воде и раструбили об угрозе закрытия национальных журналов в Мордовии. Со всей ответственностью могу опровергнуть эту информацию. Определенный сбой в финансировании произошел по техническим причинам, - пояснил Владимир Волков. - Поэтому национальные издания Мордовии выходили и будут выходить в свет - тем более, что они востребованы читателем. Например, детский журнал "Чилисема" выписывают в 17 регионах России.

Глава РМ напомнил, что приобщать юных жителей республики к традициям и изучению родных языков необходимо с раннего детства. На сегодня во всех детских садах региона реализуется программа "Мы живем в Мордовии", а в 116 дошкольных учреждениях действуют кружки по изучению мокшанского и эрзянского.

В 73 школах республики мордовский язык изучается как родной - с первого по одиннадцатый классы, а в остальных 218 школах - как государственный. С пятого по девятый классы дополнительно преподается "История и культура мордовского края".

Поэтому предложение открыть языковую гимназию в Саранске сегодня звучит неактуально.

- Это выглядит искусственно и нарочито. Наоборот, если мы хотим, чтобы наши дети были конкурентоспособны в современном мире, то должны дать им качественное, разноплановое образование, - объяснил свою позицию Владимир Волков. - Они должны хорошо разбираться в технике и IT-технологиях, глубоко знать национальную историю, культуру и владеть несколькими иностранными языками - но при этом лучше остальных знать свой родной.

Одной из главных проблем лидер региона назвал нехватку педагогических кадров.

- Если у вас есть люди, которые хотят преподавать мордовский язык, мы готовы их поддержать, оформить целевое направление и оплатить их обучение в наших вузах, - обратился к делегатам съезда Владимир Волков.

А для того чтобы представители мокшанской и эрзянской диаспор со всей страны смогли познакомиться с национальными традициями и жизнью современной Мордовии, глава РМ предложил запустить специальный туристический проект.

- За последние годы Саранск кардинально изменился. У нас есть, что посмотреть: обновленный музей имени Эрьзи, новый музейно-архивный комплекс, центры национальной культуры в Подлесной Тавле и Старой Теризморге, мордовский заповедник и места, связанные с адмиралом Ушаковым. Регулярно проводятся фестивали мордовской кухни. К тому же, в Саранске - единственный в стране мордовский национальный театр, который в этом году отметил 85-летие, - напомнил Владимир Волков. - Поэтому я предлагаю разработать общественный проект под условным названием "Открой Мордовию", который будет способствовать росту туристского потока в республику из регионов с компактным проживанием мордвы. Мы готовы поддержать его в рамках конкурса президентских грантов. Основная цель - чтобы каждый мордвин побывал на своей исторической родине.

Кстати

В целях сохранения и развития национальных языков в республике действует долгосрочная программа по привлечению в Мордовию на учебу выпускников школ из других регионов с компактным проживанием мордвы. За последние пять лет в местные вузы зачислено более 4500 человек из субъектов страны. Только в этом году студентами вузов и колледжей республики стали более тысячи юношей и девушек из 48 регионов РФ.