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24.10.2019 20:16
Рубрика: Культура

В Мордовии сохранят господдержку национальных изданий

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В Мордовии сохранят национальные издания на мокшанском и эрзянском языках. Только в этом году на поддержку национальных СМИ и литературы в республике выделено 45 миллионов рублей. Всего же за последние пять лет объем финансирования на эти цели превысил 257 миллионов рублей.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков, выступая на VII съезде Межрегиональной общественной организации мордовского народа. На форум, открывшийся сегодня в Саранске, съехались представители мордовской диаспоры из 33 регионов РФ - от Приморья до Калининграда, от Мурманска до Крыма.

Фото: Николай Гагарин
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Говоря о проблеме сохранения мордовских языков, лидер региона заверил, что господдержка национальных изданий по-прежнему значится в числе приоритетов для республиканской власти. За последние пять лет в Мордовии издано около 80 книг об истории и традициях мордовского народа, произведений классиков художественной литературы и энциклопедических изданий. Выходят журналы на эрзянском и мокшанском языках, в том числе - детские.

- В преддверии съезда отдельные товарищи решили половить рыбу в мутной воде и раструбили об угрозе закрытия национальных журналов в Мордовии. Со всей ответственностью могу опровергнуть эту информацию. Определенный сбой в финансировании произошел по техническим причинам, - пояснил Владимир Волков. - Поэтому национальные издания Мордовии выходили и будут выходить в свет - тем более, что они востребованы читателем. Например, детский журнал "Чилисема" выписывают в 17 регионах России.

Глава РМ напомнил, что приобщать юных жителей республики к традициям и изучению родных языков необходимо с раннего детства. На сегодня во всех детских садах региона реализуется программа "Мы живем в Мордовии", а в 116 дошкольных учреждениях действуют кружки по изучению мокшанского и эрзянского.

Фото: Николай Гагарин
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В 73 школах республики мордовский язык изучается как родной - с первого по одиннадцатый классы, а в остальных 218 школах - как государственный. С пятого по девятый классы дополнительно преподается "История и культура мордовского края".

Поэтому предложение открыть языковую гимназию в Саранске сегодня звучит неактуально.

- Это выглядит искусственно и нарочито. Наоборот, если мы хотим, чтобы наши дети были конкурентоспособны в современном мире, то должны дать им качественное, разноплановое образование, - объяснил свою позицию Владимир Волков. - Они должны хорошо разбираться в технике и IT-технологиях, глубоко знать национальную историю, культуру и владеть несколькими иностранными языками - но при этом лучше остальных знать свой родной.

Одной из главных проблем лидер региона назвал нехватку педагогических кадров.

- Если у вас есть люди, которые хотят преподавать мордовский язык, мы готовы их поддержать, оформить целевое направление и оплатить их обучение в наших вузах, - обратился к делегатам съезда Владимир Волков.

Фото: Николай Гагарин
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А для того чтобы представители мокшанской и эрзянской диаспор со всей страны смогли познакомиться с национальными традициями и жизнью современной Мордовии, глава РМ предложил запустить специальный туристический проект.

- За последние годы Саранск кардинально изменился. У нас есть, что посмотреть: обновленный музей имени Эрьзи, новый музейно-архивный комплекс, центры национальной культуры в Подлесной Тавле и Старой Теризморге, мордовский заповедник и места, связанные с адмиралом Ушаковым. Регулярно проводятся фестивали мордовской кухни. К тому же, в Саранске - единственный в стране мордовский национальный театр, который в этом году отметил 85-летие, - напомнил Владимир Волков. - Поэтому я предлагаю разработать общественный проект под условным названием "Открой Мордовию", который будет способствовать росту туристского потока в республику из регионов с компактным проживанием мордвы. Мы готовы поддержать его в рамках конкурса президентских грантов. Основная цель - чтобы каждый мордвин побывал на своей исторической родине.

Кстати

В целях сохранения и развития национальных языков в республике действует долгосрочная программа по привлечению в Мордовию на учебу выпускников школ из других регионов с компактным проживанием мордвы. За последние пять лет в местные вузы зачислено более 4500 человек из субъектов страны. Только в этом году студентами вузов и колледжей республики стали более тысячи юношей и девушек из 48 регионов РФ.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Средняя Волга Республика Мордовия
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