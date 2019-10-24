В Окленде пожарные третий день не могут потушить офисное здание

В деловом центре Окленда третий день подряд горит офисное здание SkyCity. В тушении принимают участие тридцать пожарных машин и восемьдесят огнеборцев. В целях безопасности из соседних зданий эвакуированы служащие, а также жители близлежащих домов. Место происшествия оцеплено полицией. В районе не работают рестораны, казино и кинотеатры, сообщает газета The Guardian.
Пожарные расчеты работают в несколько смен для ликвидации возгорания на крыше небоскреба. Однако сильный ветер не позволяет завершить работу и дать отбой тревоге. По свидетельствам очевидцев, подвал конференц-центра полностью затоплен, около четырехсот автомашин остались под водой.
По данным местной администрации, реконструкция комплекса проводится в связи с проведением в Окленде саммита АТЭС в 2021 году. Это крупнейший проект в Новой Зеландии за последние годы. Он обошелся казне в 448 миллионов долларов. Теперь предстоят дополнительные расходы на восстановление здания.
This is what the Convention Centre looks like this morning. Small patches of flame and still some but much diminished smoke. Hopefully in the last stages of extinguishing the fire. pic.twitter.com/w2wqVLREHt— Phil Goff (@phil_goff) October 23, 2019