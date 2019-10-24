В Окленде пожарные третий день не могут потушить офисное здание

В деловом центре Окленда третий день подряд горит офисное здание SkyCity. В тушении принимают участие тридцать пожарных машин и восемьдесят огнеборцев. В целях безопасности из соседних зданий эвакуированы служащие, а также жители близлежащих домов. Место происшествия оцеплено полицией. В районе не работают рестораны, казино и кинотеатры, сообщает газета The Guardian.

Пожарные расчеты работают в несколько смен для ликвидации возгорания на крыше небоскреба. Однако сильный ветер не позволяет завершить работу и дать отбой тревоге. По свидетельствам очевидцев, подвал конференц-центра полностью затоплен, около четырехсот автомашин остались под водой.

По данным местной администрации, реконструкция комплекса проводится в связи с проведением в Окленде саммита АТЭС в 2021 году. Это крупнейший проект в Новой Зеландии за последние годы. Он обошелся казне в 448 миллионов долларов. Теперь предстоят дополнительные расходы на восстановление здания.