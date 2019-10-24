В России открыли предзаказ и озвучили цены на Sony Xperia 5

Sony объявила о старте предзаказа флагманского смартфона Xperia 5. Оформить гаджет можно до 5 ноября в интернет-магазине Sony Store Online, а также в сети фирменных магазинов Sony Centre.

Смартфон получил корпус, обрамленный металлической рамой, 6.1-дюймовый экран с защитой Corning Gorilla Glass 6 (она есть с обеих сторон устройства).

OLED-дисплей CinemaWide Full HD+ имеет соотношение сторон 21:9 и оснащен технологиями, которые используются в телевизорах Sony BRAVIA. Пользователям обещано кинематографическое качество изображения с объемным звуком Dolby Atmos.

Устройство работает на процессоре X1, флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 855 со встроенным модемом X24, Аккумулятор имеет емкость 3140 мА/ч.

Xperia 5 получил защиту от воздействия влаги и пыли в соответствии со стандартами IP65/IP68.

Камера смартфона тройная, с разрешением 12 Мп. Она имеет 16-миллиметровый сверхширокоугольный, 26-миллиметровый универсальный и 52-миллиметровый портретный объективы. Пользователи смогут делать серийную фотосъемку со скоростью до 10 кадров в секунду с автоматическим отслеживанием фокуса и экспозиции. Кроме этого, разрабочики добавили функцию Photography advice, которая убирает нежелательные моменты во время съемки (попадание пальцев рук в объектив, закрытые глаза в кадре и прочее). Также гаджет оснастили усовершенствованной технологией автофокусировки по глазам Eye AF.

Обновленная версия Game Enhancer позволит записывать видео игрового процесса, активировать серийную съемку и изменять голос. "Умная" технология Smart Connectivity гарантирует постоянное качественное соединение, предотвращая потенциальные сбои.

В России Xperia 5 будет представлен в двух цветах - синем и черном. Новинка доступна по цене от 59 990 рублей.