В России составят рейтинг "умных" городов

Минстрой России намерен доработать проект "Умный город". Об этом рассказал замглавы ведомства Максим Егоров на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Нижнем Новгороде.

"Города уже твердо встали на путь цифровизации. Появились "умные" светофоры, есть программа безопасных шлагбаумов, лифтов, платформы вовлечения граждан в городские процессы, но мы еще не всегда одинаково понимаем, что такое "умный" город. Минстрой в прошлом году разработал концепцию и стандарт таких городов. Сейчас мы будем дорабатывать эти направления и вводить более подробный понятийный ряд", - отметил Максим Егоров.

Для понимания степени проникновения цифровых технологий в российские города разрабатывается специальный индекс - "IQ городов". Его созданием по заказу Минстроя России занимается Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

"Мы проанализировали зарубежные и отечественные рейтинги, международные стандарты в этой области и выделили наиболее значимые компоненты. В результате была сформирована база из более чем 700 показателей, характеризующих различные аспекты развития "умных" городов", - сказал "РГ" руководитель направления технического консалтинга ЦК НТИ МГУ Егор Шитов.

По его словам, в этом году МГУ измерит IQ не менее чем 170 городов России. Предполагается, что в каждом из них будут оцениваться десять направлений: ЖКХ, экология, связь, безопасность, транспорт, управление и другие. В ходе исследования планируется проанализировать наличие или отсутствие отдельных цифровых решений в городе и качество их функционирования.

До конца года специалисты МГУ с помощью специального индекса измерят IQ 170 городов

Если рассматривать расчеты на примере показателей по направлению "Умное ЖКХ", то на уровень IQ может повлиять, например, доля обращений населения в системе ГИС ЖКХ, рассмотренных в установленные сроки. Также показателем может служить доля домов, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами или ресурсоснабжающих компаний, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации.

В экологии предстоит проверить, насколько эффективно в режиме онлайн передаются показатели мониторинга загрязнений. На транспорте - насколько распространены умные остановки с данными об интервалах движения.

По словам Егора Шитова, за границей активно развиваются мультимодальные перевозки, когда организовать маршрут можно одновременно разными видами транспорта. Например, заказать билет на самолет, который будет подразумевать пересадку на электричку, потом на автобус.

В России тоже уже есть передовые разработки. Например, в Новомосковске человек может узнать, что в его доме отключили воду или газ, когда подносит ключ к домофону, чтобы открыть дверь. Кроме того, там оцифрована система ЖКХ. "Можно узнать, в какой час тепловые компании подали тепло, а в какой нет. Вся информация доступна оперативным службам и главе города", - рассказал Алексей Степанов, администратор регионального проекта "Умный город" Тульской области.