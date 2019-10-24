В "Российской газете" наградили лауреатов конкурса "Есть!"

В этом году портал ГодЛитературы.РФ, спецпроект "Российской газеты", заварил конкурс гастрономических рассказов. На наш призыв сбежалось четыре с половиной сотни гурманов литературно-кулинарных дел. Изо всех уголков земного шара - не только по всей России, но и от Дании до Бразилии. Ароматы кружили головы. Члены жюри подсчитывали набегавшие от аппетитного чтения калории. И вот - осень перевалила за экватор, пришла пора подводить итоги.

Кто стал лауреатом конкурса? Церемония награждения состоялась вечером 24 октября в Медиацентре "Российской газеты". Чествовали сразу четырех писателей-гурманов, ставших победителями. Гостей встречала "вкусная" нарезка из любимых советских фильмов - "икра заморская, баклажанная" сразу настроила на правильный лад.

Жюри единогласно выбрало победителем рассказ Михаила Дегтяря "Макаронами по-флотски, или Два раза по 50 граммов"

Открывая церемонию, председатель жюри, писатель Анна Матвеева и шеф-редактор ГодаЛитературы Михаил Визель рассказали о трудностях выбора, с которыми пришлось столкнуться экспертам. Заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова напомнила, что в этом конкурсе по-олимпийски главнее победы было участие. Ведущие провели небольшую экскурсию по гастрономической территории русской литературы, от Пушкина до Тургенева, наглядно показав, что тема чревоугодия не чужда нашей литературной традиции. После чего Анна Матвеева прочитала фрагмент из своего романа "Есть!"

Сперва объявили обладателя спецприза: его вручили Елене Пастернак из Санкт-Петербурга за рассказ "Немного солнца в казане с пловом". "Этот рассказ вызвал у всех нас желание немедленно приготовить плов", - призналась Матвеева. Рассказ невероятно аппетитный. Елена, которая давно уже ведет блог о еде, поделилась секретом своего успеха: "Спасибо моему мужу - в то время, когда я пишу о еде, он варит пельмени".

"Бронзу" завоевала Мария Гладыш из Москвы и ее "Самоучитель по французскому". Второй приз - у петербурженки Натальи Грен с рассказом "Феофанов и Вера" (жюри отметило психологизм и некие подтексты). Наталья честно призналась: она, конечно, за здоровое питание, но ночами мечтает о пельменях.

Победителем же стал москвич Михаил Дегтярь, известный тележурналист, со своими "Макаронами по-флотски, или Два раза по 50 граммов". Все, кто усомнится в честности жюри, могут отыскать рассказ на портале ГодЛитературы.РФ: тут все очевидно. За "Макароны" проголосовали все единогласно. Писатель Анна Матвеева назвала рассказ "маленьким шедевром". Писатель Павел Басинский сказал короче, но экспрессивней: "Очень круто!"

Рассказ посвящен изобретателю "макарон по-флотски" Боруху Канцеленбогене и пересыпан, вместо сыра, юмором и отсылками к Бродскому и Феллини. Блюдо, казалось бы, простое. Но за ним и судьбы, и страсти настоящие. Победитель признался, что рассказов у него уже более ста, и он хочет издать их отдельной книгой, но все никак не удается. Может быть, в этом ему как раз поможет сертификат от "Первой образцовой типографии", который вручили всем победителям.

Главный приз - сертификат на ужин в Corner Cafe Kitchen - Михаил Дегтярь получил из рук Нины Макогон, члена жюри и основателя кадрового агентства RABOTARESTORAN. Растроганный Дегтярь прочел собравшимся свой рассказ, сорвал аплодисменты, - и весь зал, глотавший слюнки, бросился бегом... к столам. Всех, разумеется, накормили макаронами по-флотски. Победитель заверил ответственно: рецептуру соблюли.