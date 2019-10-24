В Сочи прошел первый саммит "Россия-Африка"

24 октября в Сочи прошел первый в истории саммит Россия-Африка, на который приехали представители всех государств и региональных организаций континента. Решено, что такой представительный форум будут проводить раз в три года, следующий предложено организовать в Аддис-Абебе.

Саммит открыл президент РФ Владимир Путин. "Dear friends! Welcome again", - по-английски приветствовал он собравшихся в зале. "Россию и Африку связывают узы традиционно дружественных отношений", - сказал Путин. Россия выступает за повышение роли государств континента в урегулировании локальных конфликтов, при этом следует принципу "африканским проблемам - африканские решения", продолжил президент. "Считаем правильной постановку африканцами вопроса о финансовом содействии их миротворческим усилиям за счет начисленных взносов в бюджет ООН", - сказал он. "Нас беспокоит, что ситуация во многих регионах Африки остается, к сожалению для всех нас, нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические, социально-экономические кризисы. Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство.

Россия выступает за повышение роли государств континента в урегулировании локальных конфликтов

Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой "арабской весны", в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке", - констатировал Путин. В этом регионе, а также в Сахаро-Сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском Роге действуют многочисленные террористические организации. Президент подчеркнул важность наращивания совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. Москва планирует активизировать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами, координировать усилия, обмениваться информацией. А также продолжать готовить военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских учебных заведениях. Сейчас в вузах минобороны обучаются военнослужащие из 20 государств континента.

Россия заключила соглашения о ВТС с более чем тридцатью странами Африки. Часть поставок идет на безвозмездной основе. Партнеры активно участвуют в учениях, проводимых РФ, знакомятся с перспективными образцами оружия, военной техники, опытом применения. В 2018 году внешнеторговый оборот России с Африкой составил более 20 млрд долларов и за пять лет объем торговли удвоился. Постепенно идет диверсификация российского экспорта, изменение его структуры в пользу несырьевых поставок.

В вузах РФ обучаются 17 тысяч студентов из Африки, ежегодная бюджетная квота - примерно 2 тысячи человек, и президент обещал подумать, как ее увеличить. Путин также отметил, что в Гвинее успешно работает НИИ эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. "Можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра", - сообщил он. "Мы все заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому взаимодействию системный и комплексный характер", - подчеркнул президент. Такие саммиты можно было бы проводить раз в три года, сказал он, а ежегодно - консультации министров иностранных дел.

Слово предоставили представителям всех государств Африки, и Путин прокомментировал многие выступления. Лидеры говорили о новых проектах с Россией и подчеркивали важную роль нашей страны в регионе. Президент РФ назвал "непосильной нагрузкой" расходы африканских стран на решение вопросов безопасности, борьбу с терроризмом и оргпреступностью. "Ни для кого не секрет, и мы этим гордимся - сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и, что самое главное, эффективная современная армия", - заявил он. "Но мы тратим на нужды министерства обороны менее 3-х процентов, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов", - пояснил Путин. Глава государства считает неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела независимых государств - это приводит к печальным последствиям. Он заявил, что "экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, вредят развитию, конечно, но никогда не могут остановить его".

По итогам выступления президента Маврикия российский лидер заверил, что комиссия Евразийского экономического союза внимательно отнесется к предложению проработать вопрос создания зоны свободной торговли с островом. Путин также пошутил, что Маврикий ведет себя нескромно, обогнав Россию в рейтинге Doing Business (у РФ 28-е место, у Маврикия - 13-е). "Мы заняли ваше место. Но если сказать серьезно, то мы вас, конечно, поздравляем с этим", - сказал он. Путин также заявил, что "навязываемая помощь... подрывает собственное производство", если поступает бесконтрольно и в те секторы, где страна сама могла бы что-то производить. Он призвал африканцев отнестись к этому очень внимательно - нужно развивать и локализовывать производства, а не ограничиваться поставками.