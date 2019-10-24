В затерянном городе найден троянский объект

Считается, что этот город был построен плененными воинами легендарной Трои. Он упоминается во многих греческих мифах, а также в исторических текстах. Одним из таких источников является древняя легенда об Эдипе - мифическом царе Фив, который невольно убил своего отца и женился на своей матери.

Раскопки начались в этом году. В результате археологи обнаружили комплекс сооружений, предназначенных для купания. Их общая площадь составляет около 500 квадратных метров. Они датированы концом III века до нашей эры - серединой I века до нашей эры, то есть римской эпохой.

Были обнаружены три ванные комнаты, в которых когда-то имелась горячая вода. Две из них украшены арками. Археологи отмечают, что очень хорошо сохранились глиняные полы, на них до сих пор видна краска.

К северу от банного комплекса был найден древний колодец. Его глубина составляет около 15 метров. Рядом с колодцем находится площадка для подношений. На ней были обнаружены статуэтки и миниатюрные сосуды. Возможно, что и колодец использовался в ритуальных целях.

Среди других находок археологи отмечают сосуды для хранения ароматических масел и части статуй, датированных эллинистическими временами.

Согласно мифам город Тенея был основан микенским царем Агамемнон. Он разместил в нем пленных троянцев, которые построили в городе ряд величественных сооружений, включая храм Аполлона Тенейского.

В VIII веке до н.э. Тенея входила в состав коринфского государства, а в начале VII века до н.э. вошла в состав владений аргосского царя Фидона. Позднее Тенея обрела независимость, а в конце VI века до н.э. вошла в состав Пелопонесского союза.

Во время Ахейской войны (146 год до н.э.) тенейцы перешли на сторону римлян. Считается, что город прекратил свое существование в VI веке н.э.