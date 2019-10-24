Валентина Матвиенко призвала развивать электронные госзакупки

Цифровизация процедур госзакупок позволит достичь сразу нескольких целей стратегического развития, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это и развитие цифровой экономики, и поддержка малого бизнеса.

В четверг глава Совфеда провела парламентские слушания по совершенствованию законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в ходе которых высказала ряд предложений по развитию электронных форматов в контрактной системе.

Надо уже сегодня планировать переход к смарт-контрактам

С начала этого года большинство торгов уже переведены в цифровой вид с использованием Единой информационной системы (ЕИС) и электронных площадок, напомнила спикер. "В то же время сама Единая информационная система имеет ряд существенных недостатков. Участники закупок зачастую просто не могут зарегистрироваться в ней из-за большого количества технических неполадок. Необходимо существенно повысить надежность системы", - заявила Матвиенко. Она считает, что в электронном виде должны проходить не только торги, но и выполнение контрактов, такой опыт уже есть в регионах. "Надо заглядывать в будущее и уже сегодня планировать переход к смарт-контрактам", - сказала глава СФ.

Цифровизация процесса закупок, подчеркнула она, будет способствовать выполнению нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в котором поставлена задача довести общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса до 5 триллионов рублей. "Задача масштабная. Для ее решения необходимо расширять область электронных закупок, в том числе и на закупки у единственного поставщика, и особенно на малые закупки", - считает Матвиенко.

Также следует присмотреться к опыту электронных магазинов, которые успешно работают в регионах и позволяют найти друг друга небольшим поставщикам и заказчикам малых партий товаров. Эти площадки действуют в рамках ЕИС, а контракты в них заключаются в электронном виде, однако детальные правила их работы отсутствуют. "Пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов", - уверена Валентина Матвиенко.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются участники госзакупок, это действия, вернее - бездействие банков, которые должны блокировать на спецсчетах средства поставщиков для участия в госзакупках. Банки не всегда это делают в срок, но ответственности не несут. Глава Совфеда считает, что этот правовой пробел надо устранить.

Сенаторы предложили использовать в системе госзакупок еще одну защитную меру - родом из сферы долевого строительства. Правительству рекомендовано "рассмотреть целесообразность использования механизма эскроу-счетов при исполнении государственных (муниципальных) контрактов".

Говоря о правилах, участники слушаний не оставили без внимания и исключения. Отдельные виды госзакупок не могут подчиняться общим требованиям, считает Валентина Матвиенко. Например, социальное питание. Отбор поставщиков по критерию наименьшей предложенной цены приводит к тому, что в детские сады, школы, больницы нередко поставляются некачественные или даже просроченные продукты. "По таким особо чувствительным темам должны быть дополнительные условия, прописанные в документах на конкурс", - считает глава СФ.