Валентина Матвиенко призвала развивать электронные госзакупки

Новости

В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда 19:56
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии 19:55
Балканы готовы к Географическому диктанту РГО 19:47
Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ 19:47
Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак 19:44
Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова 19:22
Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей 19:18
Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября 19:12
В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai 19:05
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг 18:42
Видео: Бенедикт Камбербэтч вступился за кинокомиксы 18:41
В Петербурге резко подорожало арендное жилье 18:39
Валерий Гергиев открывает новый фестиваль в Москве 18:20
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке 18:15
На Ставрополье на реке обнаружили незаконную дамбу 18:14
Названа лучшая инклюзивная школа России 17:51
В Ингушетии потушили сильный пожар в здании Росгвардии 17:51
Премьер Испании назвал перезахоронение Франко шагом на пути к примирению 17:48
Москва увеличит на 30 процентов расходы столицы на здравоохранение 17:32
Тамбовский спецназ применил при штурме "живую лестницу" 17:30
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе 17:20
Приоритет проекта бюджета Москвы в здравоохранении в 2020 году - первичное звено 17:18
Подростки подожгли стелу у Вечного огня в Боровичах 17:18
В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила 17:12
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 20:07
Рубрика: Власть

"Умный" торг уместен

Валентина Матвиенко призвала развивать электронные госзакупки
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Цифровизация процедур госзакупок позволит достичь сразу нескольких целей стратегического развития, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это и развитие цифровой экономики, и поддержка малого бизнеса.

В четверг глава Совфеда провела парламентские слушания по совершенствованию законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, в ходе которых высказала ряд предложений по развитию электронных форматов в контрактной системе.

Надо уже сегодня планировать переход к смарт-контрактам

С начала этого года большинство торгов уже переведены в цифровой вид с использованием Единой информационной системы (ЕИС) и электронных площадок, напомнила спикер. "В то же время сама Единая информационная система имеет ряд существенных недостатков. Участники закупок зачастую просто не могут зарегистрироваться в ней из-за большого количества технических неполадок. Необходимо существенно повысить надежность системы", - заявила Матвиенко. Она считает, что в электронном виде должны проходить не только торги, но и выполнение контрактов, такой опыт уже есть в регионах. "Надо заглядывать в будущее и уже сегодня планировать переход к смарт-контрактам", - сказала глава СФ.

Цифровизация процесса закупок, подчеркнула она, будет способствовать выполнению нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в котором поставлена задача довести общий объем закупок крупнейших заказчиков у малого бизнеса до 5 триллионов рублей. "Задача масштабная. Для ее решения необходимо расширять область электронных закупок, в том числе и на закупки у единственного поставщика, и особенно на малые закупки", - считает Матвиенко.

Фото: council.gov.ru
Валентина Матвиенко предложила увеличить долю целевиков в медвузах

Также следует присмотреться к опыту электронных магазинов, которые успешно работают в регионах и позволяют найти друг друга небольшим поставщикам и заказчикам малых партий товаров. Эти площадки действуют в рамках ЕИС, а контракты в них заключаются в электронном виде, однако детальные правила их работы отсутствуют. "Пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов", - уверена Валентина Матвиенко.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются участники госзакупок, это действия, вернее - бездействие банков, которые должны блокировать на спецсчетах средства поставщиков для участия в госзакупках. Банки не всегда это делают в срок, но ответственности не несут. Глава Совфеда считает, что этот правовой пробел надо устранить.

Сенаторы предложили использовать в системе госзакупок еще одну защитную меру - родом из сферы долевого строительства. Правительству рекомендовано "рассмотреть целесообразность использования механизма эскроу-счетов при исполнении государственных (муниципальных) контрактов".

Говоря о правилах, участники слушаний не оставили без внимания и исключения. Отдельные виды госзакупок не могут подчиняться общим требованиям, считает Валентина Матвиенко. Например, социальное питание. Отбор поставщиков по критерию наименьшей предложенной цены приводит к тому, что в детские сады, школы, больницы нередко поставляются некачественные или даже просроченные продукты. "По таким особо чувствительным темам должны быть дополнительные условия, прописанные в документах на конкурс", - считает глава СФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений