Вячеслав Володин призвал ПАСЕ провести работу над ошибками

Россия в июне вернулась в Ассамблею в качестве полноправного члена. И теперь российским парламентариям важно напрямую донести до европейских коллег точку зрения по основным вопросам международной повестки. О том, как укрепить общий "европейский дом", говорил в своем выступлении спикер Госдумы.
Мероприятие в Страсбурге посвящено 70-летию с момента образования Совета Европы. И юбилей - повод не только поздравить друг друга, но и подвести итоги работы, отметил Вячеслав Володин.
Он напомнил, что устав организации зиждется на принципах равенства, невмешательства в суверенные дела государств, отсутствия двойных стандартов.
- Получается это у нас или нет? Не всегда, - признал спикер, заявив о необходимости "работы над ошибками".
Нарушение основополагающих принципов "разрушает наш общий европейский дом", предупредил Володин. Так, к одним странам предъявляются определенные требования, а к другим - нет. Это и есть двойные стандарты.
- Когда мы говорим о суверенитете наших стран, зачастую получается, что этот суверенитет не включает в себя такие понятия, как традиция, культура, история, а это необходимо учитывать, - добавил глава нижней палаты. - И если мы будем бездумно "мониторить" страны под одно лекало, как вы понимаете, кроме конфликта это ни к чему не приведет.
В связи с этим он предложил странам-членам ПАСЕ выработать общие стандарты. Для этого предстоит заниматься гармонизацией законодательств стран.
В поиске консенсуса было бы "правильно начать с вопросов и тем, которые нас объединяют, а не разъединяют", считает парламентарий.
Так, необходимо выходить на принятие модельных законов по борьбе с терроризмом и сформировать единый список террористических организаций. "Только сообща мы можем этому злу противостоять", - подчеркнул Володин.
Еще одна тема, которая объединяет всех, - память о жертвах нацизма.
- В этом зале присутствуют представители многих государств, с которыми мы плечом к плечу стояли в этой борьбе, где наши и деды и прадеды положили свои головы для того, чтобы спасти мир от коричневой чумы, - подчеркнул российский спикер.
Он призвал "прекратить беспокоить могилы павших". "Павших за нас", - подчеркнул Володин. В память о погибших необходимо принять решение на эту тему, уверен он.
Спикер Госдумы пригласил коллег из стран ПАСЕ в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году. "Правильно было бы, чтобы мы рассматривали этот праздник не как победу, а как дань памяти тем, кто остался лежать в разных странах Европы, защищая мир от фашизма", - отметил он.
Важные для России темы Володин также поднимал на двусторонних встречах в рамках визита. В частности, на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье он рассказал о том, что в РФ "уделяется большое внимание защите прав граждан, в том числе трудовых". Спикер ГД обратил внимание европейской коллеги на необходимость закрепить права на отдых для европейских пилотов и шахтеров. В свою очередь председатель ПАСЕ согласилась, что "можно эти вопросы поднимать, это очень важно". Паскье также отметила работу России по выстраиванию системы защиты прав человека.