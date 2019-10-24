Вячеслав Володин призвал ПАСЕ провести работу над ошибками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на европейской конференции председателей парламентов, которая проходит в Страсбурге под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Политик представил российские предложения по повышению эффективности организации. В первую очередь, необходим уход от двойных стандартов, а также консолидация ради борьбы с общими вызовами.

Россия в июне вернулась в Ассамблею в качестве полноправного члена. И теперь российским парламентариям важно напрямую донести до европейских коллег точку зрения по основным вопросам международной повестки. О том, как укрепить общий "европейский дом", говорил в своем выступлении спикер Госдумы.

Мероприятие в Страсбурге посвящено 70-летию с момента образования Совета Европы. И юбилей - повод не только поздравить друг друга, но и подвести итоги работы, отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что устав организации зиждется на принципах равенства, невмешательства в суверенные дела государств, отсутствия двойных стандартов.

- Получается это у нас или нет? Не всегда, - признал спикер, заявив о необходимости "работы над ошибками".

Нарушение основополагающих принципов "разрушает наш общий европейский дом", предупредил Володин. Так, к одним странам предъявляются определенные требования, а к другим - нет. Это и есть двойные стандарты.

- Когда мы говорим о суверенитете наших стран, зачастую получается, что этот суверенитет не включает в себя такие понятия, как традиция, культура, история, а это необходимо учитывать, - добавил глава нижней палаты. - И если мы будем бездумно "мониторить" страны под одно лекало, как вы понимаете, кроме конфликта это ни к чему не приведет.

В связи с этим он предложил странам-членам ПАСЕ выработать общие стандарты. Для этого предстоит заниматься гармонизацией законодательств стран.

В поиске консенсуса было бы "правильно начать с вопросов и тем, которые нас объединяют, а не разъединяют", считает парламентарий.

Так, необходимо выходить на принятие модельных законов по борьбе с терроризмом и сформировать единый список террористических организаций. "Только сообща мы можем этому злу противостоять", - подчеркнул Володин.

Еще одна тема, которая объединяет всех, - память о жертвах нацизма.

- В этом зале присутствуют представители многих государств, с которыми мы плечом к плечу стояли в этой борьбе, где наши и деды и прадеды положили свои головы для того, чтобы спасти мир от коричневой чумы, - подчеркнул российский спикер.

Он призвал "прекратить беспокоить могилы павших". "Павших за нас", - подчеркнул Володин. В память о погибших необходимо принять решение на эту тему, уверен он.

Спикер Госдумы пригласил коллег из стран ПАСЕ в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году. "Правильно было бы, чтобы мы рассматривали этот праздник не как победу, а как дань памяти тем, кто остался лежать в разных странах Европы, защищая мир от фашизма", - отметил он.

Важные для России темы Володин также поднимал на двусторонних встречах в рамках визита. В частности, на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье он рассказал о том, что в РФ "уделяется большое внимание защите прав граждан, в том числе трудовых". Спикер ГД обратил внимание европейской коллеги на необходимость закрепить права на отдых для европейских пилотов и шахтеров. В свою очередь председатель ПАСЕ согласилась, что "можно эти вопросы поднимать, это очень важно". Паскье также отметила работу России по выстраиванию системы защиты прав человека.