Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.

- Любитель кофе должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится, - отметила врач.

Особенно опасна такая привычка для гипертоников, так как может грозить развитием инфаркта или инсульта.

Как объяснила Мария Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением. Так как напиток способен его повышать до нужной отметки.

Но если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье, передает "Вечерняя Москва".