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24.10.2019 07:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.

Фото: Pixabay
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- Любитель кофе должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится, - отметила врач.

Особенно опасна такая привычка для гипертоников, так как может грозить развитием инфаркта или инсульта.

Как объяснила Мария Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением. Так как напиток способен его повышать до нужной отметки.

Но если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье, передает "Вечерняя Москва".

Общество Здоровье
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