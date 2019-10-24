24 октября "Российская газета" рассказала о шокирующей ситуации: вполне благополучная мама, живущая в Америке, вопреки даже мнению мужа, решила, чтобы ее маленький сын, который с явным удовольствием играет в мальчишеские игры, стал... девочкой. Маме так хочется. О желании мальчика речи нет: он еще маленький, и проблемы трансгендеров ему неведомы.

Сегодня трансгендеры не удивляют. Да, родился человек мужчиной, но с малых лет чувствовал некий дискомфорт. Куклы интересовали больше, чем автомобили, платье вместо мужской рубашки натягивал с удовольствием. И чем старше становился, тем заметнее этот дискомфорт. Или совсем наоборот. Девочка общалась лишь с мальчишками, их интересы - во главе угла. Прихоть? Да ничего подобного! Ученые, исследователи доказали: такое возможно, такое не исключено. И помощь медицинская в таких ситуациях необходима. Иначе дело и до суицида может дойти.

Американская мама категорически не права

Норма ли это? Вряд ли. Нередко, повзрослев, большинство из них избавляются от проблем с самоидентификацией. Наступает внутренняя гармония. Но некоторые все же осознают: их внешняя оболочка не является отражением внутреннего мира, и решаются на операцию. И смена пола может стать неизбежностью.

- Это очень серьезный шаг, который показан не всем, - комментирует главный специалист по гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Елена Уварова. - Существуют законодательные нормы, которые касаются нюансов проведения процедуры. Подготовка начинается с обязательного посещения психиатра. Он назначает исследования, чтобы принять решение: без операции не обойтись. Человеку выдают справку о том, что он транссексуал, и в принципе психически здоров. Далее. Назначаются гормональные препараты, которые надо принимать всю жизнь. Исходная женщина приобретает мужской облик. Исходный мужчина - женственный.

Изменение пола с женского на мужской сложнее, чем с мужского на женский. Потому что мужчинам устанавливаются импланты в молочные железы, проводится изменение наружных половых органов. Есть и иные трудности, которые решаемы. А женщинам надо не только удалять молочные железы, но еще менять половые органы на мужские. А это неоднократные операции. Современные технологии сделали свое дело: смена пола не удивляет. Но решение о нем может и должен принимать только сам взрослый человек. И никто кроме него! Ни в коем случае ребенок! Американская мама категорически не права. Она не осознает юридических, социальных, эмоциональных последствий своего желания. Как оно скажется на поведении, физическом и нравственном здоровье сына, на его жизни. С любой точки зрения такая смена пола категорически недопустима, - подчеркивает профессор Уварова.