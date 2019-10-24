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Рубрика: В мире

ВВС США расследуют инцидент с марихуаной на ракетной авиабазе

ВВС США расследуют информацию об обнаружении марихуаны на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III.

Издание Task & Purpose сообщает, что ранее в профильных соцсетях появились сообщения о том, что на военно-воздушной базе "Minot" один из военнослужащих был пойман за курением марихуаны во время своей смены. Представитель военной базы отказался сообщить подробности, подтвердив, что сейчас действительно идет расследование.

ВВС США испугались советского военного спутника

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел еще девятого октября на объекте предупреждения о ракетном запуске. При этом подчеркивается, что наркотик не находился вблизи размещения операторов наведения ракет, пишет РИА Новости.

Ранее, в мае этого года двое американских военных понесли административное наказание за распитие алкоголя на другой ракетной базе - в штате Вайоминг, где также размещены ракеты Minuteman.

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