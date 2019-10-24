Вышла книга Вишневского "Все больше людей нашу тайну хранит. Еще больше"

Владимир Вишневский, "Все больше людей нашу тайну хранит. Еще больше", АСТ, 2019.

Этот сборник сначала задумывался как цитатник на все случаи жизни.

"Начну с хорошего. Другого и не будет..." - такой обнадеживающий зачин у новой книги Владимира Вишневского. Это уже третье переиздание сборника, который первоначально задумывался как цитатник на все случаи жизни. Так и получилось: неожиданные одностишия поэта уже давно ушли в народ - они становятся подписями к фотографиям в соцсетях, комментариями, позволяют умело парировать в дружеской беседе. Словом, куда эти "пять копеек" ни вставь, выглядеть будешь лихим и остроумным. Но на этот раз читателю предлагается не только афористика.

- В силу усовершенствований и дополнений книга постепенно изменила свой формат. Знаете, я постоянно пытаюсь развенчать стереотип, что это только юмористический сборник. Да, с одной стороны, это такой словарь, разговорник, который можно читать с любого места, но сюда вошли и лирические "полнометражные" стихи, и статья о языке, и даже автобиографическая проза. В итоге вышло то, что можно назвать "малое избранное", - рассказывает Владимир Вишневский.

По его словам, в процессе подготовки книга постоянно требовала присутствия в издательстве самого автора. Дело в том, что верстка в ней очень необычная - читатель это заметит сразу. На страницах много элементов, от которых напрямую зависит, считается ли смысл написанного или нет. Ну, например, из самого простого: "ВЫзывали? - выглЯнуло солнце". И так далее.

Воплотились в сборнике и "Изостишия" - многим уже известный прием, освоенный Владимиром Вишневским вместе с художником Андреем Рыбаковым. При этом автор строк тоже выступает в роли художника: стихотворный текст, лежащий в основе каждой работы, выполняется им в каллиграфической технике, отвечающей идее произведения. Вишневский пишет пером, кистью, маркером по самым разнообразным материалам, так и получаются любопытные коллажи. Они придают тексту еще одно измерение.

Кстати, тут можно и своей фантазии дать разгуляться - вот вам задание: допишите страшилку. "Маленький мальчик смысл жизни нашел. Все поначалу шло хорошо..." Ниже - пару пустых строчек, прямо как в какой-нибудь школьной рабочей тетради.

Но смех смехом, каламбуры каламбурами, а вот и трогательное из автобиографии: "Я сообщаю, что родился 20 августа прошлого века в Москве, лишь для того, чтобы сказать о своих родителях. Мои родители были... Они были и есть. Просто мы общаемся сейчас иначе. Просто я здороваюсь с ними раньше, чем прежде. Я просыпаюсь, благодарю Кого Следует и - здороваюсь с моими родителями".

В общем, кому хочется и улыбнуться, и пофантазировать, и, может быть, даже слезу пустить - пожалуйста, читайте.

Пять знаменитых одностиший Владимира Вишневского

О, как внезапно кончился диван!

Весь ужас в том, что нас сейчас поймут...

Храни мне вредность - так уже привычней.

Любви моей не опошляй согласьем!

Идут года, мне все еще за тридцать...