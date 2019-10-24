Xiaomi начала продавать в России смартфон Mi 9 Lite. Цена

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Mi 9 Lite. "Облегченный" аппарат работает на базе процессора Snapdragon 710.

Xiaomi Mi 9 Lite оснащен 6,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FullHD+, имеет тройную 48-мегапиксельную камеру (модули - основной, широкоугольный и датчик глубины сцены), аккумулятор емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, а также встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 мегапикселя, присутствует ИК-порт для управления бытовой техникой, разъем USB-C и миниджек для подключения наушников. Дисплей поддерживает режим Always-On с постоянным выводом необходимой информации - времени и уведомлений.

Цены на новинки, как следует из официальной информации, составят 22990 рублей за версию 6/64 Гб и 24990 рублей за 6/128 Гб.