За хищение данных клиентов Сбербанка задержан коллектор

Полицейские при помощи специалистов службы безопасности Сбербанка разоблачили, идентифицировали и задержали работника коллекторского агентства, укравшего данные банковских вкладчиков.

"В ходе спецоперации выявлен и задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО Сбербанк", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник, по предварительным данным, является сотрудником ООО "Национальная служба взысканий". Задержанный проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В части 3 этой статьи говорится о причинении крупного ущерба или совершении преступления из корыстной заинтересованности.

Хакеру-коллектору грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.