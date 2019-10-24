Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября

Заявочная компания VIII Московского Международного фестиваля юных талантов "Мосгаз зажигает звезды" продлится до 1 ноября. Как поясняют в пресс-службе Мосгаза, может быть обновлен прошлогодний рекорд по количеству конкурсантов.

Для участия в фестивале заявки подали представители большинства регионов России, среди них Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Астана, впервые будут участвовать таланты из Крыма, Дагестана и Чечни, Татарстана и Башкортостана, ХМАО - Югры и Якутии, с острова Сахалин, а также стран ближнего зарубежья - Казахстана и Беларуси. Тематика фестиваля этого года - "Вечный огонь - вечная память". Это связано с тем, что 2020 год указом президента России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- За семь лет фестиваль стал путевкой в творческую жизнь для пяти тысяч юных талантов. Так, в прошлом году в Москву съехались более 250 юных солистов и 36 ансамблей, свыше 570 художников из 16 стран, - рассказал гендиректор Мосгаза Гасан Гасангаджиев. - Мы ожидаем, что в новом сезоне фестиваль обновит рекорд прошлого года по количеству и уровню подготовки конкурсантов.

Напомним, что фестиваль проводится с 2012 года при поддержке комплекса городского хозяйства Москвы и пресс-службы мэра и правительства Москвы. В 2013 году конкурс получил статус всероссийского, в 2015 году - международного. В этом году творчество конкурсантов оценят члены Российской академии художеств, преподаватели Московского государственного академического института имени В.И. Сурикова, участники международных художественных объединений.

Заявку на участие в фестивале можно оставить до 1 ноября на сайте фестиваля. Прослушивания конкурсантов пройдут 14-16 ноября в центральном офисе Мосгаза. Так, музыкальный конкурс оценят заслуженная артистка России Жанна Рождественская, завкафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных профессор Марина Медведева, телеведущая и педагог по вокалу Ирина Бреусова, а также гостья из Латвии певица Ольга Пирагс. Возглавит жюри декан вокального факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, народный артист России Петр Скусниченко.

Подведут итоги фестиваля в театре "Русская песня" в марте 2020 года.