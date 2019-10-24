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24.10.2019 17:00
Рубрика: Общество

Законопроект о здоровом питании детей прошел первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
Впервые на уровне закона будут установлены требования по организации сбалансированного питания в детсадах и школах. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий качество и безопасность детского рациона. Особо подчеркивается - школьников младших классов в обязательном порядке нужно обеспечить горячим питанием. Раз в день его нужно будет давать бесплатно.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Авторами инициативы стали главы верхней и нижней палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

Рацион школьников должен быть полезным и разнообразным, уверен Володин. Он напомнил журналистам, что здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Поэтому необходимо закрепить основные принципы здорового и безопасного питания, четко прописать обязательность горячих блюд в рационе детей.

Фото: Наталья Медведева/ ТАСС
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Документ уточняет понятия качества пищевой продукции, характеристики безопасности, пищевой ценности. Еда в детском меню должна быть такой, чтобы обеспечить полноценное развитие ребенка в соответствии с его физиологическими потребностями, подчеркивают депутаты.

В силу разнообразия рациона детей и возможности аллергии на уровне федерального закона законодатели решили отразить в основном общие требования. Теперь на всей территории страны школьников и детсадовцев должны кормить по СанПиНам. При этом органы региональной власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в них, уточнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Устанавливается прямой законодательный запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО, агрохимикатов, добавила она.

Родители смогут проконтролировать детское меню: для этого предполагается обязательное размещение такой информации на сайтах школ и детсадов. "При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания", - уточнила Яровая.

В законопроекте прописано четкое условие - в рационе учеников начальных классов обязательно наличие горячего блюда, не считая напитка. "Более семи миллионов ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, и для всех ребят законом мы устанавливаем прямую гарантию обеспечения их горячим бесплатным питанием, - отметила Ирина Яровая. - Это очень важная новелла, потому что речь идет именно о сбережении здоровья детей".

Фото: iStock
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Пятая часть всех заболеваний, возникающих в детском возрасте, связана с органами пищеварения, объяснила вице-спикер. А пока ситуация сложилась неоднозначная: регионы сами решают, кого чем кормить. Москва и ряд других субъектов РФ уже справляются с задачей. Но в среднем по стране дети охвачены одноразовым горячим питанием только на 54% от общего количества обучающихся. Большинство ребят берет с собой в школу сухой перекус и снеки, горячее питание носят лишь 9% детей. По мнению экспертов, это свидетельство кризиса системы социального питания.

Кто заплатит за улучшения в рационе детей? Источником финансирования будут не кошельки родителей, а бюджеты регионов, которым на эти цели могут предоставляться субсидии из федерального бюджета. По расчетам ГД, понадобится 20 млрд рублей в год дополнительно. Новый закон должен будет вступить в силу по истечении 60 дней со дня его подписания.

Правительство поддержало документ - его глава Дмитрий Медведев и сам подчеркивал важность темы, выступая в Госдуме с отчетом в апреле. "Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит, у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание", - заявил тогда премьер-министр.

В перспективе будет рассмотрен вопрос о бесплатной горячей еде и для старшеклассников, не исключили в нижней палате.

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