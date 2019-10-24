Женские наручные часы появились раньше, чем мужские. А все потому, что они считались в первую очередь украшением, и только после этого - механизмом, отсчитывающим время.

Vacheron Constantin Heures Creatives Heure Discrete, белое золото, 439 бриллиантов общим весом около 14,7 карат, корпус 29,8x36,4 мм, механизм с ручным заводом. Вариант на черном ремешке и на бриллиантовом браслете.

Сегодня, несмотря на непреходящую популярность традиционных ювелирных часов с россыпью бриллиантов и кварцевым механизмом, все более востребованы модели с автоподзаводом и сложными функциями, вплоть до астрономических. Впрочем, они тоже щедро декорированы драгоценными камнями.

Vacheron Constantin Heures Creatives Heure Discrete, белое золото, 439 бриллиантов общим весом около 14,7 карат, корпус 29,8x36,4 мм, механизм с ручным заводом. Вариант на черном ремешке и на бриллиантовом браслете

Louis Vuitton Tambour Slim, 35 мм, розовое золото, бриллианты, перламутр, механизм с автоподзаводом, сменный ремешок

Patek Philippe Gondolo Haute Joallerie, 29,6x38,9 мм, белое золото, бриллианты, механизм с ручным заводом

MB & F Legacy Machine FlyingT, белое золото, лак, бриллианты, наклонный циферблат, механизм с автоподзаводом, турбийон украшен бриллиантом

Patek Philippe Twenty 4, 25х30 мм, белое золото, бриллианты, ультратонкий кварцевый механизм

Ювелирные традиции

Традиционные ювелирные часы выпускаются в корпусах из золота с большим количеством бриллиантов. Именно это вместе с искусной работой ювелиров и необычным дизайном составляет основную часть их стоимости. Однако если такая модель оказывается еще и механической - на ее владелицу смотрят с особым уважением.

Chopard L Heure du Diamant Infinity, 36,6 мм, белое золото, перламутр, бриллианты, механизм с автоподзаводом

Graff Spiral Jewellery Timepiece Fully-Set Diamond, белое золото, бриллианты, кварцевый механизм

Blancpain Women Ultraplate, 29,2 мм, ультратонкие часы с автоподзаводом, белое золото, бриллианты

Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra, 22,7x22,7 мм, желтое золото, кварцевый механизм, сменный ремешок

Cartier Bagnoire, 32x26 мм, белое золото с родиевым покрытием, бриллианты, кварцевый механизм

Bvlgari Lvcea Skeleton, 33 мм, белое золото, сапфиры, бриллианты, механизм с автоподзаводом, циферблат с буквами логотипа

Bell & Ross BR S Diamond Eagle, 39 мм, полированная керамика, бриллианты (на циферблате - созвездие Орла), кварцевый механизм

Harry Winston Emerald, 33mm, белое золото, бриллианты, форма корпуса напоминает огранку "изумруд", механизм автоматический или кварцевый

Longines Conquest Classic, 34 мм, сталь, перламутр, бриллианты, кварцевый механизм

Элегантность

Повседневные модели не обязательно должны быть простыми. Даже в строгом дресс-коде женщинам не возбраняются лаконичные украшения с бриллиантами. Не возбраняются бриллианты и часам.

Hublot Big Bang Unico Rainbow, 45 мм, золото King Gold, цветные камни (рубины, сапфиры, аметисты, топазы, цавориты), механизм с автоподзаводом

Breguet Marine, 33,8 мм, сталь, бриллианты, лаковый циферблат, каучуковый ремешок, автоматический механизм

Ulysse Nardin Classico Jade, 37мм, сталь, бриллианты, перламутр, механизм c автоподзаводом

Rolex Day-Date, 36 мм, белое золото, бриллианты, часовые метки из цветных сапфиров, автоподзавод

Радужные цвета

Один из последних трендов - использование драгоценных камней всех цветов радуги в одной модели. Самое удивительное, что такую тенденцию инициировали тренды, гордящиеся прежде всего своей механикой: Rolex и Hublot. Другие серьезные марки не смогли остаться в стороне.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Celestial, 37,5 мм, розовое золото, цветные сапфиры, перламутр. Цвета вдохновлены северным сиянием. Карта созвездий северного полушария, звезда - указатель времени встречи, автоподзавод

Harry Winston Premier Hypnotic Opal Mosaic Automatic, 36 мм, белое золото, бриллианты, сапфиры, радужный опал, механизм с автоподзаводом

Миниатюрность

Часовщики не просто уменьшают размер часов (это тренд последних сезонов), но и экспериментируют с дизайном моделей. Правда, чтобы рассмотреть их находки, нужно очень хорошее зрение.

Piaget Possession, 34 мм, розовое золото, бриллианты, кварцевый механизм, сменный ремешок

Omega Constellation Manhattan, 28 мм, золото Sedna, белый опал, бриллианты, рубины, автоматический механизм

Rolex Day-Date, 36 мм, золото Everose, бриллианты, механизм с автоподзаводом

Cartier Bagnoire Allongee, 47x21 мм, розовое золото, бриллианты, механизм с ручным заводом

La D de Dior Rose Celeste, 25 мм, сталь, бриллианты, перламутр, кварцевый механизм

Bovet Recital 19 Miss Dimier, корпус- эллипс 35,4х30,7 мм, сталь, бриллианты, автоматический механизм, форма стрелок при их сближении образует сердечко

Jaquet Droz Lady 8 Petite Akoya, 25 мм, розовое золото, жемчуг акойя, бриллианты, перламутр, механизм с автоподзаводом, ротор с гильоше в виде веера

Audemars Piguet Millenary Frosted Gold Opal Dial, 39,5 мм, розовое золото с обработкой Frosted, циферблат из опала, механизм с ручным заводом

Розовое золото

Хотя белое золото сегодня популярно, весьма актуально и розовое - из-за своего теплого оттенка, близкого к оттенку кожи.