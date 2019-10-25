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25.10.2019 12:14

Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 125 шайб в большинстве в гостевых матчах.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. В одном из них "Эдмонтон" в овертайме переиграл "Вашингтон" - 4:3. В этом матче дубль оформил капитан "столичных" Александр Овечкин, для которого шайбы стали 666-й и 667-й в карьере. Но главное - Овечкин первым в истории НХЛ забросил в гостях 125 шайб, опередив на один гол легендарного Бретта Халла.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Благодаря этим голам Овечкин продлил результативную серию до девяти матчей. Впрочем, Овечкин мог оформить и хет-трик, но в третьем периоде его бросок сумел-таки отразить Микко Коскинен.

Точно не занесет себе в актив этот матч защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, завершивший встречу с коэффициентом полезности "минус" 3. И по этому показателю он является одним из худших в Лиге.

Дубль Дениса Гурьянова принес "Далласу" победу над "Анахаймом" - 2:1. Гол Артемия Панарина позволил "Рейнджерс" прервать серию из пяти поражений в матче с "Баффало" - 6:2. Отличился также и нападающий "Флориды" Евгений Дадонов. В матче "Сент-Луис" - "Лос-Анджелес" (5:2) россияне яркой игрой не могут похвастаться. А Владимир Тарасенко и вовсе получил травму. Его партнер по "Сент-Луису" Иван Барбашев в концовке матча принял участие в драке, сорвав овацию трибун.

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