Анонсированы опасные валюты и ключевые для рубля события

Валютный рынок ждет контрольная встряска

Последняя декада октября и первые дни ноября могут обеспечить курсу рубля повышенную волатильность. Новости этого периода, не исключено, станут важнейшими событиями не только октября, но и всего 2019 года.

Об этих событиях "Российской газете" рассказала Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", а также назвала самые надежные и рискованные валюты:

- Сегодня Банк России объявит свое решение по ключевой процентной ставке. Большинство российских аналитиков полагает, что она будет снижена в четвертый раз за этот год и снова на 0,25 процентных пункта, то есть до 6,75 процента.

Однако я считаю, что заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о необходимости более резкого снижения ключевой ставки было сделано не случайно. И не исключаю, что Центробанк примет решение о более радикальном снижении ставки на 0,5 п.п., до 6,5 процента. Реакция же валютного рынка на решение регулятора может, как это нередко бывает, оказаться непредсказуемой.

А 30 октября ФРС США объявит свое решение по процентной ставке. Американские аналитики ожидают, что с вероятностью почти в 90 процентов ФРС понизит коридор процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75 процента.

Важно отметить, что снижение процентной ставки будет происходить в условиях вновь объявленной Федрезервом программы покупки активов на бирже на сумму в 60 миллиардов долларов в месяц. То есть это означает, что ФРС фактически вернулась к проводимой в конце "нулевых" годов политике "количественного смягчения".

Снижение процентной ставки в последние дни октября и начале ноября может ослабить доллар по отношению к мировым валютам, а значит, у рубля снова появится шанс на рост.

31 октября внимание всего мира будет приковано к Великобритании и ситуации с Brexit. Пока неясно, произойдет ли ожидаемый выход Соединенного Королевства из Евросоюза именно в этот день, или парламент надавит на правительство Бориса Джонсона и заставит его добиться новой отсрочки.

Ситуация очень непредсказуема. И если Brexit не состоится в назначенный срок, то есть 31 октября, курс евро, начавший укрепляться к доллару с октября, в начале ноября может снова упасть, в том числе и до годовых минимумов. Но если Brexit все-таки случится 31 октября, то у евро в начале ноября будет шанс хотя бы краткосрочно поправить свои пошатнувшиеся позиции и вырасти к мировым валютам, в том числе и к рублю.

Мы ожидаем курс евро в начале ноября в рамках 70-71,5 рубля. В случае, если Brexit 31 октября не произойдет, евро может упасть даже ниже 70 рублей.

Какой валюте не стоит доверять

Евро до конца этого года мы считаем одной из самых ненадежных валют. И россиянам до прояснения ситуации с выходом Великобритании из ЕС рекомендуем оставаться в стороне от евро. И приобретать эту валюту, только если вы собираетесь на ноябрьские праздники отправиться в путешествие по странам еврозоны или отдохнуть в одной из таких стран.

А самыми надежными и доходными валютами в ближайшие одного-двух лет мы считаем доллар и российский рубль. Рекомендуем распределить сбережения между этими валютами поровну. Однако нужно учитывать, что ставки по депозитам в валюте в российских банках крайне низкие. Курс доллара к началу ноября прогнозируем в более узком коридоре в 63-64,3 рубля.

Если меня спросят, какой из мировых резервных валют я вообще не доверяю, я бы ответила, что это китайский юань. Так как его курс фактически устанавливается Народным банком Китая, который, в отличие от центральных банков Европы, Азии и тем более, от ФРС США, не является независимым от государства. А китайским властям невыгоден дорогой юань, тем более на фоне торгового конфликта с Соединенными Штатами. Особенно не рекомендовала бы связываться с этой валютой начинающим инвесторам.