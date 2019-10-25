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25.10.2019 19:42
Рубрика: Экономика

Арест акций проектной компании не остановит "Турецкий поток"

Текст: Екатерина Ясакова

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.

Фото: Павел Бушуев/ТАСС
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Как уточняется, окружной суд Амстердама выдал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на арест акций компании. Тем не менее, это никак не скажется на строительстве или эксплуатации морского газопровода "Турецкий поток". "Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию компании.

Там также отметили, что готовы к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток". Их начало отводится на конец 2019 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Турецкий поток"
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