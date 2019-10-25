Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Настолько крупного одномоментного снижения ставки не было с декабря 2017 года. Регулятор также серьезно понизил свой прогноз по инфляции в 2019 году: теперь он ожидает роста потребительских цен не на 4-4,5%, а на 3,2-3,7%.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, продолжают снижаться инфляционные ожидания, констатирует ЦБ в релизе по итогам заседания. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными, сохраняются и риски существенного замедления мировой экономики, отмечают в Банке России. ЦБ сохранил свой прогноз темпа прироста российской экономики в 2019 году в интервале 0,8-1,3% с ростом до 2-3% в 2022 году.

На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, считает регулятор. На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП. По итогам 2020 года ЦБ теперь прогнозирует инфляцию 3,5-4%, в дальнейшем она останется вблизи 4%.

Банк России указал, что если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, то целесообразность еще одного снижения ключевой ставки будет оцениваться на одном из ближайших заседаний.

До этого Банк России снижал ключевую ставку более осторожным шагом - на 0,25 процентного пункта. Однако быстро снижающаяся инфляция скорректировала планы ЦБ - так, к 21 октября, годовая инфляция составила уже около 3,8%. Так, на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью телеканалу CNBC, что на заседании 25 октября речь может идти "о более решительном" снижении ключевой ставки. Эта позиция была сразу же поддержана правительством: по словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, снижение ставки "большим шагом" даст дополнительную возможность заимствований и дешевые деньги.

Решение российского Центробанка находится в тренде монетарной политики развивающихся стран, где также продолжается ее смягчение. Свои ставки в последние дни снизили центральные банки Чили, Индонезии, Турции, напоминают аналитики банка "Санкт-Петербург". Турецкий центробанк на фоне позитива, вызванного деэскалацией на севере Сирии и снятием санкций со стороны США, снизил ставку сразу на 2,5 процентных пункта, до 14% годовых.

Последнее в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике пройдет 13 декабря. Оно будет опорным, с публикацией макроэкономического прогноза и пресс-конференцией Эльвиры Набиуллиной. В этом смысле сегодняшнее заседание ЦБ стоит особняком - Банк России очень редко меняет уровень ключевой ставки на неопорных заседаниях, а также до сегодняшнего дня никогда не публиковал по их итогам уточненные прогнозы.