Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в ЛНР

В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту. Об этом сообщил представитель МЧС ЛНР.

"Вещество изъято специалистами МЧС и отправлено на исследование в соответствующую лабораторию, на месте падения беспилотного летательного аппарата проведены все необходимые мероприятия по очистке местности", - цитирует представителя МЧС ЛНР РИА Новости.

Напомним, что ранее МЧС сообщало, что местные жители нашли белое порошкообразное вещество возле водоема в подконтрольном ЛНР населенном пункте Обозное у линии соприкосновения.