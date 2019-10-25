Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.

Перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра "Пасифико Иокогама" заметил исчезновение камня, передает ТАСС. Витрина, где он находился, оказалась открытой.

По версии сотрудников полиции, бриллиант был украден за небольшое количество времени. Похитители могли иметь сообщников среди персонала выставочного зала. Ведется поиск подозреваемых.