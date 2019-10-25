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25.10.2019 12:16
Рубрика: В мире

ЦАР изучает возможность создания российской военной базы

Текст: Диана Ковалева

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания военной базы РФ на своей территории. Об этом сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

"Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности", - цитирует главу государства РИА Новости.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра также не исключила возможность появления российской военной базы в стране. В Беренго уже действует учебный центр, где местные военнослужащие с помощью российских инструкторов постигают азы обращения с оружием и навыки ведения боя. Это стало возможным после того, как страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Нестабильная обстановка в ЦАР наблюдается с декабря 2013 года. Около пяти лет назад в Банги произошли столкновения между боевиками-исламистами и противостоящими им повстанцами-христианами. За время конфликта погибли более шести тысяч человек, до миллиона вынужденно покинули свои жилища.

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР)
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