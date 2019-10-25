Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe

Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте польского газотранспортного оператора Gaz-System.

"Правительство Дании согласилось на прокладку газопровода на датском участке Балтийского моря. Разрешение на строительство было выдано министром энергетики и климата 25 октября. Таким образом, проект Baltic Pipe преодолел еще один этап", - говорится в сообщении.

Строительством газопровода занимаются два оператора: польский Gaz-System и датский Energinet. Разрешение для первого будет касаться строительства двух секций газопровода по 133 километра каждая, и двух секций для второго - первая протяженностью 105 километров (в Северном море) и вторая - четыре километра.

Как сообщается на сайте проекта, его реализация идет с опережением плана. Первые строительные работы ожидаются уже в декабре.

Напомним, что газопровод Baltic Pipe предназначен для транспортировки норвежского газа через Данию в Польшу. Так Варшава хочет снизить свою зависимость от российского газа. Строительство проекта должно быть завершено к 2022 году. Маршрут Baltic Pipe пересекает маршрут действующего газопровода "Северный поток", по которому Россия поставляет газ в Европу.