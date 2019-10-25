Деятели культуры предложили новый нацпроект и другие стимулы для чтения

Как вновь сделать россиян самой читающей нацией - эту тему в Госдуме обсудили деятели культуры и эксперты. Был предложен самый широкий спектр мер - например, обязательное собеседование при приеме на работу на тему прочитанных книг и расширение школьной программы. С "подачи" музыканта Сергея Шнурова участники дискуссии поспорили, нужна ли книжная "обязаловка" для детей.

Думский комитет по культуре уже не в первый раз собирает деятелей культуры самых разных "направлений" и взглядов, чтобы обсудить важные для общества темы. Общественный совет при комитете на этот раз обсуждал все, что касается чтения, - от интереса к нему в обществе до проблем книжного бизнеса и библиотек.

У социологов оказались неплохие новости - по данным ВЦИОМ, если в 2012 году книги читали 47% населения, то в прошлом - 53%. Впрочем, до достижения поставленной государством цели - поднять количество книг на душу населения с 3 до 7 - пока далеко.

Один из самых главных аспектов - экономический, отметил кинорежиссер Сергей Урсуляк. Книги становятся недоступными для большинства населения, "развлечением для богатых людей", констатировал режиссер.

Чтобы исправить ситуацию, был предложен ряд мер. Во-первых, надо пересмотреть отношение к поддержке библиотек - так, у сельских просто нет денег, чтобы пополнять фонды. Что касается книжной торговли, то она должна получить статус социального предпринимательства - это предложила, в частности, глава Московского дома книги Надежда Михайлова. А спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил о необходимости снижения НДС на книжную продукцию. "Книжная торговля не должна быть приравнена к обычной", - подчеркнул он.

Швыдкой говорил не только об экономике. Проблема с чтением связана, среди прочего, с ЕГЭ, отметил он. "Войну и мир" дети читают в кратком пересказе - и этого достаточно для ответов. Надо вернуть полноценное сочинение в школы, заявил Швыдкой.

Кроме того, он предложил приглашать писателей в школы для выступления перед детьми (конечно, не бесплатно). И еще необходимо расширить школьную программу - увеличить количество книг, в первую очередь, за счет литературы республик в составе РФ.

Последнее предложение вызвало спор на тему - можно ли привить любовь к чтению, "заставляя". На сторону Швыдкого, в частности, встал драматург и театральный режиссер Николай Коляда.

Сергей Шнуров горячо выступил против этой позиции, заявив, что нельзя заставить современных людей читать. Невозможно навязать чтение бурятской литературы, отметил музыкант. "Никто ее не будет читать. Если у человека есть выбор - посмотреть нового Дудя или почитать бурятскую литературу, он посмотрит нового Дудя", - сыронизировал Шнуров, имея в виду мегапопулярного интернет-деятеля.

Он привел параллель с классической музыкой - посадить класс и заставить ее слушать - "это то же самое, что дать папуасу учебник по математике".

Дети должны именно сами осознать, зачем им нужно читать, настаивал Шнуров.

"Молодому человеку нужно объяснить, что дает ему это в жизни, - заявил он. - Маленькие люди совсем не глупые. Они видят, что для того, чтобы сегодня добиться успеха в современной России, необязательно читать".

В этом со Шнуровым согласилась глава комитета Елена Ямпольская. Действительно, дети не получают доказательств, что читать полезно, что это как-то поможет с "социальным лифтом".

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина привела пример из этой сферы: некоторые госчиновники даже хвастаются: "Не читал и не читаю, а положения добился". Веденяпина согласилась, что к чтению именно нужно побуждать интерес, а заставить - нельзя.

Как стимулировать читать? Режиссер Владимир Хотиненко предложил сделать упор, в частности, на экранизации книг. "Это создало бы контекст, позволило пробудить интерес к ним", - отметил он. Финансирование может идти из Фонда кино.

Основатель "Буквоеда" Денис Котов предложил необычный стимул для чтения: при устройстве на работу у соискателей надо спрашивать: "Какие книги читаете?"

Серьезность проблемы с чтением требует национального проекта, особого отношения, подчеркнул писатель Юрий Поляков. В рамках общефедерального проекте необходимо превратить книжные магазины в клубы любителей литературы, предложил он. А президент ТД "Библио-Глобус" Борис Есенькин добавил, что нацпроект должен охватывать всю печатную индустрию в целом. "Это позволит оздоровить наше общество", - отметил он.

Елена Ямпольская от имени комитета обещала систематизировать озвученные предложения.