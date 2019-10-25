Диетолог рассказала о пользе и вреде тыквы

Тыква может принести пользу организму, а может и навредить.

О ее плюсах и минусах пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Олесю Онофрей.

К преимуществам тыквы можно отнести содержащуюся в ней клетчатку, которая повышает иммунитет и препятствует возникновению некоторых заболеваний. Также полезными могут оказаться мягкие волокна тыквы. Набухая, они создают ощущение быстрого насыщения. Кроме того, волокна тыквы втягивают токсины.

А, например, содержащийся в тыкве бета-каротин способствует улучшению загара. Перед тем как выйти на солнце даже рекомендуется выпить стакан свежевыжатого тыквенного сока.

Однако тыква в печеном или вареном виде может стать причиной повышения гликемического индекса, а значит не годится для питания людей, страдающих диабетом. Также съеденная в больших количествах тыква может вызвать нарушение пищеварения, тошноту и запоры. Поэтому ее не стоит есть больше 200-300 граммов в день.

Тыквенные семечки помогают бороться с паразитами и способствуют выработке организмом вещества дофамин, благодаря которому человек испытывает чувство удовольствия. Но поскольку семечки довольно калорийные, тем, кто хочет похудеть, сильно налегать на них не нужно.