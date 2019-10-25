Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли. Документ подписан по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Москве

Подписание соглашения, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, позволит вывести на новый уровень отношения между странами ЕАЭС и Сербией. "Мы рассчитываем, что будет расти торговля. В первую очередь, за счет снижения ввозных пошлин. И для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы: сербские товары на более выгодных началах смогут войти на рынок союза", - сказал он, обратив внимание на огромный рынок - 183 миллиона потребителей - Союза.

Глава сербского правительства Ана Брнабич заявила, что ее страна долгие годы находилась в изоляции.

"Сколько времени и возможностей вы теряете, пока другие растут и развиваются. Сербия после долгого и трудного периода изоляции, мне кажется, слишком долго была неактивной и пассивной и ждала, чтобы другие нам открыли двери, открыли новые возможности", - сказала она. Сегодня Белград открыт для сотрудничества со странами, которые помогут ему развиваться.