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Рубрика: Происшествия

Эксперты рассказали, какое наказание грозит за сбитый дрон

Текст: Иван Петров
С 27 октября, согласно недавно вступившему в силу правительственному постановлению, все владельцы беспилотников (кроме совсем легких игрушек весом менее 250 граммов) должны поставить свои беспилотники на учет.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Российская газета" опросила экспертов о том, что будет отныне с дронами-нарушителями. Оказалось, что правительственное постановление, прописывающее порядок регистрации беспилотников, а значит и легализующее полеты, вступило в силу раньше, чем появился закон, разрешающий сбивать тех, кто нарушает установленные правила.

Законопроект, наделяющий силовиков полномочиями перехватывать управление беспилотниками и даже сбивать их, находится еще в Госдуме. Согласно документу, правоохранительные и силовые ведомства получат право пресекать полеты беспилотников в местах проведения массовых и публичных мероприятий, а также над критически важными объектами и потенциально опасными производствами и над элементами транспортной инфраструктуры. Пресечь полет беспилотника силовики смогут, кроме того, при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Новыми полномочиями наделят МВД, Росгвардию, ФСБ, Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки. Согласно тексту законопроекта, указанные ведомства получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, а также их повреждения или уничтожения".

Но в действительности правоохранительные ведомства и спецслужбы сбивают дроны, конечно, уже и сегодня. Если решают, что от них может исходить какая-то угроза. Законопроект же призван легализовать и конкретизировать их действия.

Комментарий

Денис Федутинов, ведущий эксперт в области беспилотных летательных аппаратов:

- Разумеется, силовые структуры и ранее привлекались для пресечения незаконных полетов беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, данная функция формально не была на них возложена, что с одной стороны позволяло нарушителям правил использования воздушного пространства апеллировать к данному правовому пробелу. С другой стороны, силовые структуры формально были ограничены в вопросах формирования штатов соответствующих специалистов и их технического оснащения.

Что же касается обычных граждан, которые обнаружат над своим, допустим, дачным участком, надоедающий дрон, то наиболее правильным в данной ситуации была бы фиксация самого полета. В дальнейшем эти материалы необходимо передать в правоохранительные структуры. В случае же самовольного сбития подобных летательных аппаратов не исключены ответные иски со стороны их владельцев. Подобные прецеденты имели место в других странах.

Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm:

- Что касается полетов над объектами частной собственности беспилотников, то, стоит напомнить, что законом охраняется неприкосновенность частной жизни и в случае ее нарушения любым запрещенным способом соответствующее лицо вправе использовать гражданско-правовые способы защиты нарушенного права (ст. 150 ГК РФ).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но по каждому факту нарушения необходимы его фиксация, идентификация по мере возможности виновника (учитываем требования о регистрации дронов и необходимости получения разрешения на его использование), рекомендуется обращение в правоохранительные органы по указанным выше основаниям. Вопрос допустимости повреждения/уничтожения устройства в любом случае будет связан с определёнными рисками, включающими, в частности, возможное заявление к причинителю вреда требований о возмещении стоимости ремонта, покупной цены дрона. Это не исключает встречного требования, однако для этого необходимы будут доказательства нарушения вашей частной жизни.

Наталья Тарасова, адвокат:

- Все беспилотники массой свыше 250 грамм подлежат обязательному учету. Все дроны должны использоваться с учетом правил безопасного проведения полетов. За нарушение этих правил владелец дрона может быть привлечен к административной ответственности (ст. 11.4 КоАП РФ). Что же касается повреждения дрона, залетевшего на чужой участок, то здесь все не так однозначно. Скорее всего, подобные споры будут решаться в порядке гражданского судопроизводства.

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