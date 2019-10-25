ФАС: Стоимость авиакеросина не оказывает негативного влияния на рынок

Стоимость авиакеросина не оказывает негативного влияния на авиаперевозки и цены на билеты. Такое мнение журналистам высказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин в кулуарах форума "Антимонопольное регулирование России", организованного газетой "Ведомости".

Комментируя динамику цен на авиатопливо, замглавы ФАС сообщил, что с начала года произошло даже некоторое их снижение. "Ситуация такова, что сейчас они не оказывают негативного влияния на общую ситуацию на рынке, - сказал Голомолзин.

В свое время, когда обсуждался вопрос необходимости поддержки авиакомпаний, было дано поручение рассматривать не только вопрос, связанный с повышением цен на топливо, но совокупность мер для обеспечения благоприятной ситуации рынке авиаперевозок, напомнил Голомолзин.

"По нашему мнению, нужно принимать поправки в закон о несостоятельности и банкротстве, учитывая специфику рынка авиаперевозок, - отметил замруководителя ФАС. - Такое законодательство существует в зарубежных странах. Оно позволяет не банкротить компании, не уходить таким игрокам с рынка, а выздоравливать. За рубежом из тех авиакомпаний, которые испытывают трудности, прекращают работать около 20 процентов, а 80 процентов остаются на рынке именно за счет этих мер. Нам нужно такое же законодательство".