Форум "Языковая политика" принял "дорожную карту" сохранения родных языков

Форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) собрал лучших лингвистов и экспертов по развитию родных языков России. В Москве, в торгово-промышленной палате РФ они выработали программу по сохранению и развитию родных языков и продвижению в мире языка межнационального общения - русского.

- Русский язык объединяет российское общество и весь русский мир. - заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов. - Его сила в поддержке родных языков, по уровню государственной поддержки которых наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире. Успех укрепления русского языка и языков народов России всегда видно: языки, когда им хорошо, гармонизируют межнациональные и межрелигиозные отношения.

Все три экспертных секции форума - "Русский язык как инструмент надэтнической консолидации общества", "Родные языки народов России" и секция руководителей и специалистов органов госуправления - работали над составлением "дорожной карты" сохранения родных языков. Она составляется на основе принятой в 2018 году "Концепции изучения родных языков".

- У нас с родными языками много проблем, - признал глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. - Крепнет русский, как объединяющий всех, идет ренессанс семи языков-миллионников - татарского, чувашского и пяти кавказских, но наблюдается нежелание говорить на родных языках, особенно у народов Сибири, Дальнего Востока и Севера. Чтобы сохранять языковое разнообразие "Концепция", а теперь и форум предлагают как федеральную, так и сеть региональных "дорожных карт". Региональные карты должны выстраивать носители языков, а федеральная должна заложить подходы, ресурсы и финансирование.

Гильмутдинов считает, что сложилась парадоксальная ситуация, когда государство гарантирует изучение родных языков, но вся ответственность смещена на муниципальный уровень. "При этом на местах нет нормальной базы для языковой политики, и с этим должны разобраться в центре, - считает он. Но и регионы должны понять, что инициатива в их руках. Они не должны ждать, что кто-то приедет из центра и будет для них вырабатывать языковую политику".

Форум особо обратил внимание на то, что из 193 языков и 84 диалектов, на которых говорят россияне, 18 языков находятся на грани исчезновения, 14 языков после 1990 года умерли, а десять переживают кризис. При этом, из 24 языков, на которых ведется обучение, учебники есть лишь для 9 языков. Разработано 10 учебных программ для разных языков, еще около 10-ти - разрабатываются. Теперь задача составляемой форумом при посредничестве Фонда языков и Института поддержки и развития родных языков "дорожной карты" - системно укреплять родные языки. Как ожидается "дорожная карта" и ее региональные "сестры" будут мониторить ситуацию - следить за тем, как в 2019 будут изданы 104 учебника на семи языках-миллионниках (пока вышли более 90 учебников). В 2020-2021 годах, как ожидается, выйдут в печать 124 учебника на 24 родных языках.

- Эти предложения по сохранению и развитию родных языков и продвижению русского языка в мире, - заявил на форуме депутат Госдумы и глава фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов, - совершенствуют не только организацию образовательного процесса, но и задают вектор формирования общероссийской гражданской идентичности.

Досье "РГ"

В России 277 языков и диалектов. На 24 языках ведется обучение, 73 языка - предметы факультативного изучения, еще 180, включая диалекты, переживают кризис.