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Рубрика: Экономика

ФАС готова дать ответ по жалобе "Опоры России" на Booking.сom

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может на следующей неделе озвучить результаты рассмотрения жалобы "Опоры России" на сервис онлайн-бронирования отелей booking.com. Об этом журналистам сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах форума "Антимонопольное регулирование в России", организованного газетой "Ведомости".

Фото: REUTERS
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"Мы проанализировали ситуацию и в ближайшее время, может, уже даже на следующей неделе окончательно определимся по этой жалобе", - сказал Голомолзин.

"Опора России" подала в ФАС жалобу в феврале 2019 года. В ней говорилось, что Booking.com нарушает российское антимонопольное законодательство, навязывая гостиницам паритет цен.

"Условие паритета цен записано в договорах, заключаемых Booking.com с гостиничным бизнсом, - пояснил Александр Калинин, выступая на форуме.

Это условие, по его словам, позволяет сервису предоставлять пользователям гарантию лучшей цены. Но одновременно отели не могу сбрасывать цены на непроданные номера при снижении спроса - договор это жестко запрещает. "Часть стран, например, Чехия, Германия от этого паритета цен уже ушли. Я думаю, это было бы и в интересах российских потребителей", - сказал Калинин.

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Глава ФАС Игорь Артемьев, комментируя реплику Александра Калинина, заметил, что "история на самом деле старая: спрос снижается, а цены - нет".

"Если договор Booking такой, что отели должны поддерживать более высокую цену, когда могли бы с учетом снижения спроса предложить потребителям более низкую, это наш состав, - сказал Артемьев. - Будем разбираться с их договорами и примем решения. Во всех случаях мы должны реагировать одинаково: российская, иностранная компания - для нас разницы нет".

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