Голомолзин: ФАС завершила оценку рынка агрегаторов такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила оценку рынка агрегаторов такси в рамках рассмотрения сделки по покупке "Яндекс.Такси" активов сервиса "Везет". Об этом журналистам сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах форума "Антимонопольное регулирование в России", организованного газетой "Ведомости".

"У нас есть полное понимание ситуации на рынке. Оно сформировано по первичным данным, плюс мы запрашивали информацию у значительного числа игроков. На этом мы будем основывать свое решение по этой сделке", - сказал Голомолзин.

Агрегатор "Яндекс.Такси" подал в ФАС ходатайство о выкупе активов "Везет" в середине июля 2018 года. После чего ФАС получила жалобу на предполагаемое слияние от другого сервиса такси - Gett. Там посчитали, что сделка увеличит доминирование "Яндекс.Такси" и окажет негативное влияние на цены поездок и размер заработков водителей.

Решение по этой сделке ФАС собиралась озвучить 11 октября, но перенесла его, поскольку "Яндекс" подал новое ходатайство. В пресс-службе "Яндекс.Такси" поясняли, что это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".