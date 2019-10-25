Хачанов и Рублев проиграли в Вене

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев завершили выступление на турнире в Вене на стадии четвертьфинала.

В Вене проходит крупный теннисный турнир АТР с призовым фондом 2,3 миллиона евро. До четвертьфинала дошли сразу два представителя России - входящий в первую десятку мирового рейтинга Карен Хачанов и недавний победитель "Кубка Кремля" Андрей Рублев.

Вторая ракетка соревнований Хачанов встречался с Диего Шварцманом из Аргентины. В первом сете дело дошло до тай-брейка, где чуть удачливее оказался аргентинец - 8:6. Явно огорченный таким результатом Хачанов провалил второй сет - 2:6.

Рублев встретился с Маттео Берреттини из Италии, который в Вене был посеян под третьим номером. Россиянин сражался на протяжении двух сетов, но в этот день фортуна явно оказалась на стороне итальянца - 5:7, 6:7 (4:7).

Турнир завершится 27 октября, победитель соревнований заработает 500 рейтинговых очков.