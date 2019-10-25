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25.10.2019 14:35
Рубрика: Экономика

"Яндекс" рассказал, зачем покупает сервис такси "Везет"

Текст: Юлия Кривошапко

Сделка по приобретению активов сервиса такси "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten) нужна "Яндексу" для выхода в регионы. Об этом заявил руководитель отдела юридического департамента компании Роман Крупенин на форуме "Антимонопольное регулирование в России", организованном газетой "Ведомости".

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"Эти активы приобретаются, чтобы выходить в регионы, соответственно, увеличивать там объем рынка, спрос, привлекать новых пользователей, расширять деятельность, повышать безопасность перевозок - в общем использовать все возможности по повышению эффективности платформы и совершенствованию технологий", - сказал Крупенин.

К предполагаемой сделке сейчас приковано все внимание рынка. Ранее агрегатор такси Gett пожаловался на слияние в Федеральную антимонопольную службу. В Gett посчитали, что сделка увеличит доминирование "Яндекс.Такси" и окажет негативное влияние на цены поездок и размер заработков водителей.

"Сделка вызвала большой интерес на рынке, - подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев. - Мы дали компании "Яндекс" возможность представить свои данные, провели собственные исследования и откроем результаты, как только будем готовы. Мы должны все делать открыто и честно".

Фото: РИА Новости
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Федеральная антимонопольная служба 11 октября не приняла решение по слиянию "Яндекс. Такси" и сервиса "Везет", поскольку "Яндекс" подал новое ходатайство по покупке. В пресс-службе "Яндекс.Такси" поясняли, что это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".

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