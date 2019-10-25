Категория вагонов "плацкарт" может исчезнуть из поездов в России

В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в области пассажирских перевозок.

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора ФПК Петра Иванова.

Будут использоваться четыре наименование классов обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Отмечается, что новые названия будут запущены с января 2020 года.

Иванов также рассказал, что между новыми вагонами не будет хлопающих дверей, появятся душ и розетки, что повысит комфорт пассажиров и качество обслуживания. Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре. Среди первых маршрутов - Москва - Белгород.

Кроме того, в декабре на трех маршрутах появятся двухэтажные вагоны (Москва - Петрозаводск, Пенза - Москва, Москва - Брянск).