Казахстан и Беларусь согласовали условия сделки по нефти

Казахстан согласовал с Беларусью основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродуктов. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Можно сказать, что сто процентов согласовали. В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться", - сказал министр.

Он также отметил, что соглашение требует внутригосударственного согласования и поэтому пока подписано не будет. По словам министра, Казахстан предоставит Беларуси возможность провести переговоры с казахстанскими нефтедобывающими компаниями, в том числе на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане.