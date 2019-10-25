В мире
25.10.2019 10:28
Текст: Диана Ковалева

Казахстан и Беларусь согласовали условия сделки по нефти

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Казахстан согласовал с Беларусью основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродуктов. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

Фото: Павел Бушуев/ТАСС
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"Мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Можно сказать, что сто процентов согласовали. В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться", - сказал министр.

Он также отметил, что соглашение требует внутригосударственного согласования и поэтому пока подписано не будет. По словам министра, Казахстан предоставит Беларуси возможность провести переговоры с казахстанскими нефтедобывающими компаниями, в том числе на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане.

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