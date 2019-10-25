Китайская антарктическая экспедиция пересекла экватор

Научно-исследовательский ледокол "Сюэлун-2" ("Снежный дракон-2") продолжает 36-ю китайскую антарктическую экспедицию. 24 октября он прошел через экватор в Южное полушарие, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Ледокол "Сюэлун-2" - первый полярный научно-исследовательский ледокол китайского производства. 15 октября он отправился в экспедицию из Шэньчжэня. Перед тем, как выполнить ряд научно-исследовательских задач в море Космонавтов и на китайской антарктической станции "Чанчэн" ("Великая китайская стена"), ледокол зайдет на китайскую станцию "Чжуншань". Вернуться в порт он планирует в марте 2020 года.