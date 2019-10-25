Китайская импортная выставка будет стимулировать рост взаимной торговли

Россия уже второй год подряд является почетным гостем международной импортной выставки. Участвуя в этой выставке, российские предприятия рассчитывают на расширение своего присутствия на китайском рынке и повышение уровня сотрудничества с китайскими партнерами. Как рассказал Андрей Слепнев, в этом году общая площадь российских стендов превысит 1500 квадратных метров - это больше, чем в прошлый раз. Пройдут деловые переговоры, церемонии подписания контрактов, встречи с представителями китайских предприятий и другие мероприятия.

По его словам, проведение импортной выставки демонстрирует твердое и решительное намерение китайского правительства открыть всему миру собственный рынок и поддержать развитие экономической глобализации. Это будет способствовать сбалансированному и здоровому развитию международной торговли.

Для российских предприятий Китай является одним из самых перспективных зарубежных рынков, отметил Андрей Слепнев. Согласно прогнозам Российского экспортного центра, в ближайшие два-три года Россия намерена увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта в Китай более чем на 7,2 миллиарда долларов. Более трети этой суммы - это поставки морепродуктов, зерна и других товаров аграрно-промышленного комплекса.