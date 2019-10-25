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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

КНР-США: Сотрудничество исключает предрассудки

Вице-президент США Майк Пенс выступил 24 октября в международном научном центре имени Вудро Вильсона. Он посвятил свою речь экономике и торговле, вопросам религии и обороны Китая, отмечает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Тон спикера остался тем же, что и год назад, когда в Гудзонском институте он беспочвенно обвинял Китай в неприверженности "свободе и демократии". Впрочем, на этот раз упреки сочетались с заявлением: Вашингтон, несмотря ни на что, готов к диалогу и сотрудничеству с Пекином.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

США не хотят утратить связи с Китаем, утверждает политик. Президент США уверен в торгово-экономических договоренностях, достигнутых на первом этапе переговоров. Противоречие заключается в том, что одновременно в Америке связывают сянганскую проблему с торгово-экономическими договоренностями и обвиняют Китай в утрате связей с миром. Якобы идя навстречу КНР, Соединенные Штаты оказывают давление на "партнера" и снимают с себя всякую ответственность.

В настоящее время торгово-экономические переговоры между Китаем и США вышли на ключевой этап. Очевидно, что предрассудков и разногласий должно становиться все меньше, а разумные решения и единство мнений - превалировать. Сторонам следует найти общую почву при неизбежном сохранении разногласий, двигаться навстречу друг другу, регулировать противоречия на основе взаимного уважения и проводить взаимовыгодное сотрудничество. Только таким образом Китай сможет сделать правильный и приемлемый выбор и для себя, и для США, и всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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