США не хотят утратить связи с Китаем, утверждает политик. Президент США уверен в торгово-экономических договоренностях, достигнутых на первом этапе переговоров. Противоречие заключается в том, что одновременно в Америке связывают сянганскую проблему с торгово-экономическими договоренностями и обвиняют Китай в утрате связей с миром. Якобы идя навстречу КНР, Соединенные Штаты оказывают давление на "партнера" и снимают с себя всякую ответственность.

В настоящее время торгово-экономические переговоры между Китаем и США вышли на ключевой этап. Очевидно, что предрассудков и разногласий должно становиться все меньше, а разумные решения и единство мнений - превалировать. Сторонам следует найти общую почву при неизбежном сохранении разногласий, двигаться навстречу друг другу, регулировать противоречия на основе взаимного уважения и проводить взаимовыгодное сотрудничество. Только таким образом Китай сможет сделать правильный и приемлемый выбор и для себя, и для США, и всего мира.