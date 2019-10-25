Колокольцев отметил лидирующие позиции России по приему иностранных мигрантов

Ее фундаментальная цель включает, в том числе, социально-экономическое и демографическое развитие страны, повышение качества жизни населения и обеспечение безопасности государства. Об этом глава МВД России рассказал в Хельсинки на встрече с министром внутренних дел Финляндской Республики Марией Охисало.
"МВД России принадлежит координирующая роль в сфере миграции в целом и предупреждении, пресечении незаконной миграции в частности. Эффективность реализации предоставленных полномочий обеспечивается межведомственным взаимодействием и главное - международным сотрудничеством", - подчеркнул Владимир Колокольцев.
Кстати, недавно была сформирована новая российско-финляндская рабочая группа в сфере миграции, первое заседание которой состоялось в сентябре этого года.
Кроме того, как сообщают в МВД, в ходе переговоров стороны обсудили укрепление сотрудничества в сфере противодействия IT-преступлениям. Например, министры внутренних дел наших стран согласились с тем, что необходимо сконцентрировать совместные усилия на идентификации лиц, скрывающих и легализующих преступные доходы в киберпространстве.