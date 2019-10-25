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Рубрика: Власть

Косачев: Мир перестает жить по законам Запада

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Пентагон объявил о намерении направить на северо-запад Сирии "дополнительные военные силы и средства" для защиты нефтяных объектов. Делается это, разумеется, под самым благовидным предлогом: "чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") или других дестабилизирующих ситуацию сторон".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Скромное упоминание здесь неких "других сторон" после ИГ как раз и выдает истинную цель данного маневра - предотвратить переход важных доходных объектов под контроль их единственно легитимного собственника, сирийского государства. "Штатный" "ястреб" на Капитолии, глава юридического комитета сената США сенатор Линдси Грэм в своем Twitter был еще откровеннее: ничтоже сумняшеся он заявил, что контроль со стороны США над нефтяными месторождениями Сирии не позволит Башару Асаду улучшить свое финансовое положение, а часть денег от продажи сирийской нефти нужно использовать для оплаты содержания американских военных в Сирии.

Цинизм всех этих заявлений, что называется, зашкаливает. Начиная от предлога - борьбы с ИГ, о разгроме которого Трамп рапортовал еще в декабре прошлого года, и заканчивая использованием чужой нефти для содержания незаконно пребывающих в чужом государстве американских военных, вместо того, чтобы направить полученные средства на благо сирийского народа, остро в них нуждающегося.

Фото: Муса Салгереев/NewsTeam/ТАСС
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Понятно, что Вашингтону нужно как-то оправдываться ввиду посыпавшихся отовсюду упреков в уступке инициативы в ближневосточных делах и в оставлении союзников на произвол судьбы после вывода военных из Сирии. И это, наверное, будет похлеще нефти. Как заявил министр обороны США Марк Эспер, "Турция поставила нас в ужасную ситуацию". Мол, Анкара "двигается в неверном направлении" после заключения договоренности с Россией о совместном патрулировании "зоны безопасности" в регионе. Видимо, ужас ситуации, прежде всего, в том, что Америке ее собственный союзник показал ее истинное место в сирийских делах. И это место, мягко говоря, не в первых рядах. Почувствовав неладное, засуетилась Европа, срочно придумывающая какие-то планы для того, чтобы изобразить активную роль в Сирии.

Вся эта активность "сбоку от Сирии" вполне понятна: мир перестает жить по законам Запада, и за ним более не признают права говорить от имени мирового сообщества, что тот доселе считал своей прерогативой. А на это Америка может реагировать только привычным способом: увеличением военного присутствия.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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