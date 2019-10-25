Красильников и Стояновский признаны лучшей командой года по версии CEV

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, выступающие в паре в соревнованиях по пляжному волейболу, признаны лучшей командой года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV).

В нынешнем году Красильников и Стояновский стали первыми представителями России, выигравшими чемпионат мира. Также дуэт победил в Мировом туре.

Стояновский добился еще одного выдающегося результата, став самым молодым чемпионом мира - ему было на тот момент 22 года и 9 месяцев. Также Стояновский является победителем юношеских чемпионата Европы-2013 и Олимпиады-2014.

Красильников выиграл серебро чемпионата Европы вместе с Артемом Ярзуткиным, а на Олимпиаде 2016 года в паре с Константином Семеновым занял четвертое место.