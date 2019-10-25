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25.10.2019 00:08
Рубрика: Спорт

Зарулил в топ-10

Квят получил очки за Гран-при Японии
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо", попал в топ-10 и заработал одно очко по итогам Гран-при Японии после того, как из протокола гонки были исключены пилоты "Рено" Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг.

Гонщиков французской команды наказали из-за тормозной системы болидов. Судьи ФИА решили, что она хоть и соответствует техническому регламенту, но является при этом электронным помощником пилотов, что запрещено правилами.

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На Гран-при Японии Риккардо и Хюлькенберг финишировали на шестой и десятой позициях соответственно. После аннулирования их результатов Квят поднялся с 12-го на 10-е место. После 17 гонок нынешнего сезона россиянин занимает 11-е место в личном зачете, имея в активе 34 очка.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Мексике с 25 по 27 октября. Кстати, он может определить дальнейшую судьбу нашего пилота - в какой из команд концерна "Ред Булл" Даниил Квят будет выступать в следующем сезоне.

Спорт Формула-1
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