Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе

Российско-норвежская государственная граница является самой мирной в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

Министр также подчеркнул, что первой европейской границей, закрепленной юридически, стала именно граница между Россией и Норвегией, установленная в 1326 году. Лавров отметил, что за 700 лет ее существования живущие по обе ее стороны народы не пересекали ее с враждебными или захватническими намерениями.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится в Норвегии для участия в торжествах, посвященных 75-летию освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.