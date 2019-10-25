Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана

Уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран, заявил президент Беларуси, подчеркнув при этом, что именно промышленную кооперации главы государств определили в качестве магистрального приоритета экономического сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 октября по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба белорусского лидера.

Комментируя итоги переговоров на высшем уровне в Нур-Султане, Александр Лукашенко подчеркнул, что они прошли в открытой и доверительной атмосфере. Стороны, по его словам, обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, определили приоритеты на ближайшую перспективу и сверили позиции по ключевым направлениям взаимодействия на интеграционных и международных площадках, в том числе, по вопросам транснациональной и региональной безопасности.

Волею истории, по мнению президента РБ, трем республикам постсоветского пространства - России, Беларуси и Казахстану - предоставлено право быть в авангарде интеграции. "От нас много ждут народы бывшего Советского Союза, и мы не можем обмануть их надежд", - подчеркнул белорусский лидер.

Хорошую основу для масштабного сотрудничества, по его мнению, создают схожесть приоритетов социально-экономического развития и взаимное стремление укреплять реальный сектор экономики Минска и Нур-Султана. "Поэтому мы сделали особый акцент на расширении диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов - в сферах политики, военно-технического сотрудничества, дипломатии - у нас практически нет, - подчеркнул президент. - Наши взгляды на основные проблемные вопросы международной повестки дня однотипны или схожи".

В дружественной стране, констатировал Лукашенко, уже успешно функционируют совместные предприятия по сборке белорусской техники. "Мы договорились об увеличении объемов производства комбайнов, а также определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники Минского тракторного завода в Казахстане".

Кроме того, подчеркнул он, стороны обладают необходимым потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, дорожном строительстве, нефтехимическом комплексе, высоких технологиях и мирном освоении Космоса.

Минск, со своей стороны, интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты. Президент обратил внимание и на заинтересованность РБ в диверсификации поставок нефти. "Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России", - уточнил решение данного вопроса Лукашенко.

Хорошие возможности, по его мнению, открываются и для "двустороннего инвестиционного взаимодействия". Лидеры договорились проработать вопрос о создании в РБ совместного венчурного фонда, который займется развитием перспективных компаний и стартапов. "Опыт у Казахстана большой", - уточнил президент.

Минск готов рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота, заявил Лукашенко. "По всем вопросам, которые у нас стоят в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения. Мы сегодня готовы двигаться дальше - от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий", - подчеркнул он.

О широких горизонтах партнерства говорил на переговорах в Нур-Султане и глава республики Касым-Жомарт Токаев, уточнив, что на переговорах в узком составе стороны обсудили основные проблемные вопросы. "Во взаимоотношениях даже самых близких государств, как бы то ни было, возникают те или иные вопросы, которые требуют обсуждения, уточнения и, самое главное, решения, - констатировал он. - Я считаю, что уже в результате начавшихся переговоров мы выходим на очень серьезные договоренности, которые, уверен, будут реализованы в самом ближайшем будущем".

Президент Казахстана дал понять, что его страна заинтересована в увеличении объемов торговли с Беларусью, расширении связей в гуманитарной сфере и активном взаимодействии в международных организациях.

По итогам состоявшихся переговоров президенты двух стран приняли в пятницу совместное заявление, передает пресс-служба белорусского лидера. Кроме того, правительства двух стран заключили ряд соглашений. О сотрудничестве и взаимодействии договорились Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси и Комитет национальной безопасности Казахстана.

Кроме того, было заключено соглашение и между академией наук РБ и Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

Президент Беларуси пригласил своего коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Беларусь в будущем году. Это даст дополнительную возможность, считает Лукашенко, проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение подписанных в Нур-Султане соглашений. "Казахстан для нас - важный, проверенный временем друг, с которым Беларусь выстраивает стратегические, союзнические и братские отношения", - резюмировал президент.