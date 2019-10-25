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25.10.2019 00:10
Рубрика: Спорт

Конор бросил вызов

Макгрегор хочет реванша с Хабибом в России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
В Москве прошла пресс-конференция знаменитого ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Конор Макгрегор готов купить недвижимость в Москве, чтобы тренироваться перед боем с Хабибом уже на месте событий. Фото: Reuters. Конор Макгрегор готов купить недвижимость в Москве, чтобы тренироваться перед боем с Хабибом уже на месте событий. Фото: Reuters.
Конор Макгрегор готов купить недвижимость в Москве, чтобы тренироваться перед боем с Хабибом уже на месте событий. Фото: Reuters.

Приезд экс-чемпиона в двух весовых категориях по версии ведущей промоутерской компании UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат. - Прим. "РГ") вызвал в столице форменный ажиотаж. Обезумевшие фанаты "печально известного", а именно так переводится прозвище Макгрегора Notorious, даже перекрыли движение на Тверской, пытаясь вычислить автомобиль кумира.

Фото: AP
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Журналистов на пресс-конференцию ирландца тоже собралось немало. Правда, ждать ее "виновника" пришлось почти два часа. По словам организаторов, все это время Макгрегор... пил кофе. Но ожидание было оправданным. Перед прессой Конор предстал в одном из своих многочисленных костюмов и в элегантных очках. Однако интеллигентность ирландца оказалась напускной, стоило Макгрегору начать говорить.

Недостатка в смачных фразах не было. Больше всего, разумеется, досталось Хабибу Нурмагомедову, который год назад победил Конора удушающим приемом. Макгрегор обвинил россиянина в трусости, но заверил, что реванш обязательно состоится уже в следующем году. Причем ирландец даже выразил готовность провести бой в России. "Русские люди заслужили эту историю". Конор не исключил, что купит в Москве недвижимость, чтобы тренироваться, так сказать, на месте. А вот употребление любимого виски в процессе подготовки Макгрегор категорически отмел. Равно как и водки, хотя традиционный русский напиток Конору понравился.

Ну а ближайший бой Макгрегора, не выходившего в октагон с момента того самого поражения от Нурмагомедова, состоится 18 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщил сам боец. Правда, назвать соперника отказался. "Я его знаю, но лучше спросите об этом UFC. Если я назову его имя, то UFC обязательно поменяет соперника".

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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